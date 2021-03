Un trailer di Elden Ring esiste (ed è trapelato): si riaccendono le speranze

Elden Ring sta diventando argomento di dibattito in questi giorni, specie dopo il rumor – ancora non confermato – che il misterioso titolo di FromSoftware sviluppato in collaborazione con lo scrittore George R. R. Martin possa essere mostrato entro la fine del mese di marzo.

Si è parlato a chiare lettere anche di un evento che Microsoft dedicherà a Bethesda, il quale potrebbe nascondere anche la sorpresa di un annuncio relativo a Elden Ring. Nonostante questo, il direttore del marketing Xbox Aaron Greenberg ha smentito la notizia, lasciando di sasso chi sperava davvero di vedere il gioco in azione a breve.

Ora, però, un nuovo report di VGC (via PSU) rivela che un trailer interno di Elden Ring è trapelato online ed è stato consegnato proprio alla redazione di Video Game Chronice. Il filmato includerebbe varie sequenze off-screen e sarebbe etichettato come “Bandai Namco Confidential”.

Più in generale si parlerebbe di un trailer di gameplay che Bandai Namco sta pianificando di mostrare presto, cosa questa che riaccenderebbe quindi le speculazioni circa il fatto che Elden Ring si farà rivedere a breve.

All’interno del trailer, la voce narrante recita:

Posso solo immaginare cosa ti spinga a cercare l’Elden Ring. Suppongo che non si possa convincerti a tornare indietro. Molto bene allora!

Secondo quanto riferito, il gameplay del gioco sarebbe abbastanza simile agli altri soulslike e include una boss fight contro un drago e contro un nemico che brandisce una spada. Gli ambienti, invece, sono ampi e aperti e prevedono anche galoppate a cavallo.

VGC prosegue dicendo che è a conoscenza del fatto che il gioco è stato ritardato più volte e la produzione è stata ostacolata in modo significativo a causa di COVID-19. Di conseguenza, una fonte ha affermato che è improbabile che il gioco venga rilasciato entro il 2021.

Bandai Namco ha anche appena registrato il “Bandai Namco Next”, ossia quello che potrebbe essere di fatto come un vero e proprio “Direct” della compagnia nipponica. Vi terremo aggiornati.