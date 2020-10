Tornano le offerte eBay dedicate alle sneakers!

eBay è un sito dove è possibile trovare offerte di ogni genere, ma quelle che abbiamo intenzione di segnalarvi oggi hanno davvero dell’incredibile: parliamo infatti di un numero davvero strepitoso di sneakers sia da uomo che da donna, con sconti davvero molto sostanziosi che non potranno non fare gola a chiunque abbia intenzione di rifarsi il guardaroba per il periodo autunno/inverno. Ricordiamo che ogni inserzione proposta fa riferimento a oggetti nuovi di fabbrica, venduti con la comoda opzione del “compralo subito” (vale a dire senza dovere necessariamente attendere la fine dell’asta, con la possibilità di perderla all’ultimo momento).

Partiamo con le ottime Diadora Game L Low Sneaker uomo, proposte al prezzo davvero molto conveniente di 49,90€ invece che i 95€ del prezzo base (per un risparmio reale di ben 45€, pari al 47% sul prezzo di listino). Passiamo poi alle performanti scarpe sneaker uomo UMBRO Modello CHALLENGE, proposte al prezzo di 34,99€ contro i 59,99€ del costo base, per poi arrivare alle altrettanto splendide scarpe sneaker uomo UMBRO modello REBORN SD, offerte al costo di soli 33,99€ contro i 79,99€ del prezzo base.

Le offerte continuano con le bellissime scarpe sneaker uomo DIADORA modello Game P, proposte al costo davvero molto basso di 34,99€ contro i 69,99€ del prezzo base, cui seguono le scarpe sneaker uomo DIADORA modello Robin offerte a soli 29,99€ contro i 49,99€ del costo di listino originale. Molto comode invece le sneaker basse New Balance – NEW BALANCE GM500, offerte al prezzo scontato di 51,99€ contro i 109€ del costo base.

Ultime ma non meno importanti, le scarpe sneaker uomo LUMBERJACK modello Johnny proposte in saldo a soli 29,99€ contro i 59,99€ del prezzo originale, seguite dalle sneakers Diadora OLYMPIA per uomo disponibili al costo di appena 34,99€ contro i 55€ base, concludendo con le sorprendenti scarpe uomo/donna SAUCONY Jazz a soli 38,99€ contro i 65€ del prezzo di listino.

La nostra selezione di sneakers