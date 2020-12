Tornano le offerte del Sottocosto Unieuro: prezzi bassi fino al 3 gennaio!

Torna il Sottocosto Online di Unieuro che permette di acquistare più di cinquanta prodotti di categorie diverse ad un prezzo scontato ordinando dal sito online del negozio di elettronica di consumo. Le offerte sono valide fino al 3 gennaio 2020 con sconti che superano in alcuni casi il 50%.

Tra le tante e variegate offerte di Unieuro, vi segnaliamo la smart TV Philips 7300 series 65PUS7354/12 da 65″. Equipaggiata con il potente processore Philips P5 la televisione è in grado di offrire immagini brillanti, dettagli profondi, colori vivaci e toni della pelle naturali. La TV è compatibile con tutti i principali formati HDR, tra cui HDR10+ e Dolby Vision. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde, le superfici luminose brilleranno ed i colori saranno più realistici. Il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Android TV che offre un accesso rapido alle app più popolari, tra cui YouTube, Netflix e tante altre. Solitamente la smart TV Philips 7300 series 65PUS7354/12 da 65″ viene proposta a 1.099€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 699,90€, con uno sconto del 36%.

Offerta degna di nota è anche quella relativa alla soundbar Samsung HW-T450, grazie alla quale potrete immergervi in una dimensione sonora più completa, grazie all’intensità di bassi più profondi e potenti. La soundbar analizza automaticamente le sorgenti audio per ottimizzare le tracce in base ai contenuti. Che si tratti di un rumoroso evento sportivo o di uno spettacolo teatrale dai dialoghi sussurrati, potrete contare su un audio nitido e un’esperienza di visione ottimizzata.

Solitamente la soundbar Samsung HW-T450 viene proposta a 199,90€, ma attualmente potrete portarvela a casa a soli 129,99€.

Per consultare tutte le offerte disponibili nel Sottocosto Online di Unieuro vi invitiamo a visitare la pagina dedicata a questi entusiasmanti sconti invernali, mentre qui sotto trovate una lista delle migliore offerte selezione dal nostro team.

La nostra selezione di prodotti