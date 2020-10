Tornano le offerte Amazon dedicate ai notebook gaming!

Stavate pensando di acquistare il vostro primo notebook da gaming o sostituire quello già in vostro possesso? Attualmente su Amazon ne trovate una vasta selezione a prezzi davvero interessanti, che abbiamo provveduto a scremare per proporvi una nostra selezione!

Partiamo con l’MSI GF65 Thin, notebook equipaggiato con un display 15.6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, ideale per i giochi più frenetici, in quanto doppia rispetto ai consueti 60Hz proposti dalla maggior parte dei prodotti sul mercato. Ad animare il notebook è un processore Intel i5-9300H di nona generazione, mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 2060 equipaggiata con 6GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevate e poter provare i nuovi effetti ray tracing in tempo reale per vedere ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare su MSI GF65 Thin un SSD NVME da 512GB che garantisce prestazioni eccezionali ed è disponibile uno slot libero M.2 per futuri upgrade. La scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM DDR4-2666, espandibili sino a 64GB, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno.

Solitamente l’MSI GF65 Thin viene proposto a 1.349€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 1.199€, risparmiando 150€.

Il 13 e il 14 ottobre arriva Amazon Prime Day! Non perderti tutte le offerte esclusive dedicate agli abbonati al servizio Amazon Prime, che puoi provare gratis per 30 giorni usufruendo di tutti i vantaggi riservati ai suoi membri, tra cui la possibilità di vedere film e serie TV su Prime Video, consegne illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi, spazio di archiviazione illimitato per le tue foto su Amazon Photos, una selezione oltre due milioni di brani su Amazon Music e tanto altro ancora!

Continuiamo con l’Acer Nitro 5 vi consente di giocare osservando ogni minimo dettaglio grazie al display IPS FHD da 15,6″, mentre la dotazione tecnica vede la presenza di un processore AMD Ryzen 7 4800H, 16GB di RAM (espandibili sino a 32GB), un SSD da 1TB e la scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1650 da 4 GB. Il reparto connettività è piuttosto completo e può contare sulla presenza di una quantità di porte, tra cui HDMI 2.0, USB Type-C, USB 3.2 e USB 2.0 per collegare tutte le vostre periferiche.

Solitamente l’Acer Nitro 5 viene proposto a 1.099€, ma attualmente potete acquistarlo a 979€, risparmiando 120€.

Di seguito trovate la nostra selezione dei notebook da gaming in offerta su Amazon in questo momento.

Notebook gaming in offerta su Amazon

Altre offerte Amazon