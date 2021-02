Tornano gli sconti sui videogiochi Ubisoft tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, martedì 2 febbraio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a videogiochi Ubisoft, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato vi segnaliamo in particolare Immortals Fenyx Rising Limited Edition in versione PS4, esclusiva Amazon.it, che, rispetto all’edizione base, contiene anche il pacchetto armi benedette di Orione. In Immortals Fenyx Rising Limited Edition vestirete i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone.

Questa avventura fantasy dalle tinte open world offre uno stile grafico pittorico davvero unico nel suo genere, immergendovi in un mondo di fantasia nel quale il giocatore potrà sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune tra le più famose (e pericolose) creature mitologiche greche, salvando così gli déi dell’Olimpo in un viaggio eroico mai visto prima. Per ulteriori dettagli inerenti al prodotto, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione completa. Solitamente Immortals Fenyx Rising Limited Edition viene proposto a 69,99€, ma oggi potete averlo a soli 39,99€, risparmiando 30€.

Solitamente Immortals Fenyx Rising Limited Edition viene proposto a 69,99€, ma oggi potete averlo a soli 39,99€, risparmiando 30€.

