Tornano gli sconti su mouse, tastiere ed accessori gaming Razer tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 14 gennaio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a mouse, tastiere ed accessori gaming Razer, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dal mouse Razer Lancehead, proposto a soli 104,99€, con uno sconto del 33% rispetto all’usuale prezzo di listino (149,99€). Razer Lancehead utilizza la tecnologia proprietaria di Razer di frequenza adattiva (AFT), in grado di assicurare una stabilità di trasmissione ottima. Questa tecnologia senza fili innovativa scansiona continuamente i canali di frequenza a intervalli di pochi millisecondi cercando qualsiasi forma di interferenza. Il dispositivo ha un sensore laser 5G, in grado di offrire tracciamento a 16.000 DPI e 210 pollici al secondo (IPS). Il mouse offre il supporto all’illuminazione Razer Chroma con 16,8 milioni di opzioni colore reali personalizzabili, sincronizzazione dei colori tra dispositivi e design ambidestro con prese laterali in gomma migliorate.

Continuiamo con gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless, che offrono una connessione a latenza ultra bassa per un suono immersivo ed un vantaggio di gioco competitivo, grazie ai driver da 13mm con calibrazione personalizzata per un audio chiaro e bilanciato con bassi estesi. Grazie al Bluetooth che richiede meno potenza, gli auricolari possono durare fino a 15 ore con la loro custodia di ricarica e si collegano automaticamente all’ultimo dispositivo associato per una gestione semplice e ottimale. Dato che gli auricolari sono impermeabili, potrete allenarvi sulle vostre note preferite e avere la libertà di indossarli in moltissime attività all’aperto.

Solitamente gli auricolari Razer Hammerhead True Wireless vengono proposti a 119,99€, ma oggi potrete averli a soli 99,70€, con uno sconto del 17%.

Le offerte del giorno su Amazon su mouse, tastiere ed accessori gaming Razer

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon