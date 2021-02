Tornano gli sconti su cuffie ed auricolari Sony tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su cuffie ed auricolari Sony che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Tra i vari articoli presenti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo le Sony Wh-Xb900N, cuffie wireless over-ear con Noise Cancelling ed Extra Bass, che potete portarvi a casa a soli 153,99€, rispetto ai 250€ normalmente richiesti di listino, per un risparmio reale di 96,01€. Grazie alla tecnologia Extra Bass, vengono migliorare tutte le basse frequenze per ritmi potenti a ogni traccia. Inoltre, combinata con la tecnologia Noise Cancelling, potrete godere di un’esperienza di ascolto priva di disturbi provenienti dal mondo esterno. Nonostante le dimensioni e l’alta tecnologia impiegata, le cuffie Sony Wh-Xb900N assicurano un’autonomia di circa 30 ore con una sola ricarica di 4 ore. Il dispositivo è dotato di comodi comandi touch che permettono di cambiare brano, regolare il volume ed altro ancora con un semplice tocco. Infine, il microfono integrato vi sarà molto utile per effettuare chiamate o impartire comandi all’assistente vocale Alexa.

Se siete, invece, più interessati ad auricolari economici, ma ugualmente in grado di offrirvi una buona esperienza di ascolto, vi consigliamo le Sony MDR-XB50AP, auricolari in-ear con driver in neodimio da 12mm a cupola e tecnologia Extra Bass, dotate anche di un microfono e compatibili con tutti i dispositivi dotati di un’uscita jack da 3,5mm. Potete acquistare le Sony MDR-XB50AP a soli 26,90€, rispetto ai 40€ solitamente richiesti di listino.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su cuffie ed auricolari Sony tra gli sconti del weekend di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

