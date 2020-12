Tornano gli sconti su accessori gaming Elgato e Corsair tra le offerte del weekend Amazon!

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti su accessori gaming Elgato e Corsair che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Iniziamo con la tastiera meccanica Corsair Strafe RGB MK.2 Silent, che viene proposta a 139,99€ rispetto ai 169,99€ di listino. Con agli switch tedeschi Cherry MX Silent, la tastiera gaming Corsair offre le caratteristiche di uno switch lineare di altissima qualità con un 30% di rumorosità in meno. Grazie al telaio in alluminio anodizzato e spazzolato di grado aeronautico e agli switch, Corsair Strafe RGB MK.2 Silent offre tutta l’affidabilità e la precisione di cui avrete bisogno, mentre i controlli multimediali e volume dedicati consentono di avere un ottimo comfort con cui ottimizzare il vostro stile durante le lunghe sessioni di gioco.

Ma non solo: la tastiera gaming è compatibile con il potente software Corsair iCUE, che permette una sofisticata programmazione delle macro, una retroilluminazione RGB dinamica e multicolore per ciascun tasto ed una sincronizzazione dell’illuminazione con periferiche, sistemi di raffreddamento, ventole ed altri prodotti Corsair. In più, potrete portarla sempre con voi grazie agli 8MB di storage integrati per la memorizzazione di profili.

Continuiamo con l’Elgato HD60 S, scheda di acquisizione esterna che, grazie alla visualizzazione istantanea del gioco con l’affidabile connessione USB 3.0 dalle elevate prestazioni, vi permette di trasmettere il vostro streaming con l’alta tecnologia a bassa latenza. Con Comando Streaming potrete aggiungere facilmente le vostre webcam e sovrimpressioni, e modificare durante la trasmissione l’aspetto dei vostri streaming grazie alle “scene”.

Solitamente l’Elgato HD60 S viene proposta a 185,47, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 169,99€.

