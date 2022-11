Torna il Gardacon e i videogiochi sono sempre protagonisti

Il Gardacon è pronto a tornare con una speciale versione invernale che terrà compagnia ai videogiocatori il 12 e il 13 novembre al Centro Fiere Montichiari. Come sempre, Gamers Arena sarà presenta con postazioni da gioco, eventi e tornei eSport per gli appassionati.

Tra i giochi protagonisti dell’evento troveremo Call of Duty: Warzone e Valorant, ma è tutto pronto anche per tornei con Just Dance, Mario Kart 8 Drive e FIFA 23!

La proposta gaming

Gli appassionati che visiteranno il Gardacon potranno divertirsi con tante postazioni con Nintendo Switch, dove sarà possibile giocare, tra gli altri:

Mario Kart 8 Deluxe

WarioWare! Get it together

Shin Megami Tensei V

Super Mario 3D World

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Pokémon

Xenoblade Chronicles 3

Metroid Dread

Kirby e la Terra Perduta

Mario Strikers: Battle League Football.

Inoltre, otto postazioni saranno dotate di Nintendo Switch OLED, la più recente variante della console, dove sarà possibile giocare con il fresco Splatoon 3 – uscito solo poche settimane fa e già ricco di giocatori pronti a darsi battaglia a colpi di inchiostro.

Appuntamento il 12 e il 13 novembre

Ci sarà anche un’area next-gen, dove postazioni con PS5 e Xbox Series X|S attendono i giocatori, affiancate dai monitor Mobiuz EX2510S a 120Hz – pensati per un’esperienza di gioco davvero coinvolgente.

Tra i giochi che sarà possibile mettere alla prova in queste postazioni troviamo:

Call of Duty: Warzone

Horizon: Forbidden West

Elden Ring

Halo Infinite

Gran Turismo 7

Fortnite

Crossfire

Metal: Hellsinger

Psychonauts 2

Sniper Elite 5

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart.

Alla fiera saranno presenti anche postazioni dedicate a Just Dance 2022, ma anche a Mario Tennis Ace, a Mario Kart Live e a Guitar Arena.

Ad arricchire il tutto, l’immancabile Zowie eSport Experience e la nuova Zone eSport dedicata agli amanti del pallone, dove a farla da padroni saranno eFootball 2023 e FIFA 23, con ospiti i ragazzi di Brotherhood Italiangaming.

I grandi tornei di eSport

Sarà ancora una volta BenQ a dare ancora più spessore ai tornei dedicati agli amanti degli eSport, con diverse competizioni che terranno banco durante il Gardacon.

Zowie Cup – Valorant

Il torneo 5v5 si svolgerà su PC e vi permetterà di dimostrare tutto il vostro talento all’interno dell’esperienza competitiva di Valorant. A rendere tutto questo possibile saranno i nuovi monitor Zowie Serie XL di BenQ: il loro design permette una gaming experience capace di mettere a proprio agio ogni videogiocatore, così da potersi concentrare sulle performance.

La squadra che si aggiudicherà la Zowie Cup potrà poi accedere a una selezione per entrare in un vero team di eSport! Trovate dettagli e regolamento a questo link.

Call of Duty: Warzone Mobiuz Tournament

Il re dei battle royale è pronto a mettervi alla prova nel Mobiuz Tournament a lui dedicato: potrete sfidare gli altri giocatori di Call of Duty: Warzone approfittando dell’esperienza next-gen su Xbox Series X|S, accompagnate dai monitor Mobiuz EX2510S: questa proposta di BenQ è dotata di HDRi e di audio TrueSound by treVolo, per un’esperienza di visione e di ascolto difficile da pareggiare.

Chi trionferà durante il torneo, oltre alla coppa, porterà a casa anche la possibilità di essere selezionato per un vero team di eSport. Trovate a questo link informazioni e regolamenti.

Zowie Experience

Anche per questo Gardacon torna anche la Zowie Experience, che permette agli appassionati di confrontarsi con le ultime trovate per gamer in campo tecnologico, vivendo i videogame come i professionisti del mondo degli eSport.

Grazie al supporto di Zowie, i giocatori potranno così sfruttare i monitor della serie XL per divertirsi con Overwatch e con Call of Duty: Vanguard.

Il programma

Tornei sabato

FIFA 23 – inizio ore 14.00

– inizio ore 14.00 Just Dance – inizio ore 14.00

– inizio ore 14.00 Mario Kart 8 Drive – inizio ore 16.00

Tornei domenica

Valorant Zowie Cup 5v5 – inizio ore 13.00 (info e regolamento)

– inizio ore 13.00 (info e regolamento) Warzone Mobiuz Tournament – inizio ore 13.00 (info e regolamento)

– inizio ore 13.00 (info e regolamento) Just Dance – inizio ore 14.00

– inizio ore 14.00 FIFA 23 – inizio ore 15.00

– inizio ore 15.00 Mario Kart 8 Drive – inizio ore 16.00

Sarà possibile iscriversi fino a 30 minuti prima dell’inizio di un torneo, direttamente alle postazioni di gioco. Tutti i tornei sono gratuiti.

Trovate tutti gli ulteriori dettagli sul Gardacon e i biglietti sul sito ufficiale a questo indirizzo.