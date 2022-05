Tiny Tina’s Wonderlands per PS4 e Xbox già scontato su Amazon! Risparmi il 21%!

Anche oggi, martedì 10 maggio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al recente videogioco Tiny Tina’s Wonderlands, che attualmente potete portarvi a casa a soli 55,90€ in versione Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox, rispetto agli usuali 71€ di listino, con uno sconto del 21% e un risparmio reale di oltre 15€.

Tiny Tina’s Wonderlands è un’avventura frenetica e dotata di stile, con armi ad alta potenza, l’umorismo irriverente e scanzonato tipico della serie di Borderlands e quel look alla Dungeons & Dragons tanto bizzarro quanto funzionale al contesto.

In Tiny Tina’s Wonderlands vi troverete in emozionanti combattimenti in prima persona e sconfiggere il male con incantesimi devastanti, armi potenti e abilità d’azione uniche. Potrete personalizzare il vostro eroe in base alle preferenze personali, con un articolato sistema multiclasse che consente di combinare sei specializzazioni uniche e ricche di abilità. L’overworld è pieno zeppo di missioni principali e secondarie, con la possibilità di andare a zonzo per la mappa esplorabile.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «con Tiny Tina’s Wonderlands, Gearbox non ha voluto stravolgere la formula vincente di Borderlands, proponendo di fatto uno spin-off con tutte le meccaniche che hanno reso celebre la serie di looter shooter per eccellenza».

