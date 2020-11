The Witcher, stagione 2: un video svela i primi mostri

Non sappiamo ancora quando la stagione 2 di The Witcher riuscirà a fare il suo debutto ufficiale su Netflix, ma in occasione della notte di Halloween l’emittente in streaming ha concesso un piccolissimo assaggio ai suoi affezionati, svelandoci da vicino (ma non vicinissimo, purtroppo) due dei mostri che Geralt dovrà affrontare nelle sue prossime avventure.

Il video, che potete vedere di seguito, mostra alcune delle ributtanti creature con cui lo strigo ha dovuto sguainare la spada nella prima stagione, ma mescola tra loro anche due esseri inediti. Il primo, visibile in corrispondenza della battuta di Geralt che dice «I’ll take what I’m owed», è una sorta di occhio dotato di terribili zampe che sembra stringersi a un tronco.

Visualizza questo post su Instagram This is not a trick, there are two treats to be found here. Un post condiviso da The Witcher (@witchernetflix) in data: 31 Ott 2020 alle ore 12:00 PDT

Il secondo essere abietto, invece, compare circa al trentesimo secondo del video, proponendo un trio di scheletri che sembra decisamente minaccioso. Di seguito, le immagini di entrambi, catturate dai colleghi di GamesRadar.

Vi ricordiamo che la nuova stagione di The Witcher in questi giorni ha fatto chiacchierare di sé anche per le nuove armature di Nilfgaard scoperte sul set, che hanno sostituito quelle estremamente discusse della stagione 1. Il cast vedrà il ritorno di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia; Anya Chalotra sarà nuovamente Yennefer, Freya Allan la giovane Ciri.

La showrunner Lauren S. Hissrich ha anticipato che la timeline narrativa sarà meno irregolare rispetto a quella dei primi episodi, con gli eventi che dovrebbero attingere soprattutto da Il Sangue degli Elfi, terzo volume della saga letteraria di Andrzej Sapkowski.