The Witcher Netflix, la seconda stagione stravolgerà il destino di un personaggio

La serie The Witcher targata Netflix riceverà molto presto una seconda stagione, molto attesa dai fan anche e soprattutto a seguito dei numerosi rallentamenti dovuti all’emergenza pandemica.

Ora, il sempre ben informato sito Redanian Intelligence (via ComicBook) ha riportato i dettagli specifici di una scena nello specifico che, se confermati, potrebbero cambiare le carte in tavola per quanto concerne un personaggio in particolare (attenzione: seguono presunti spoiler sulla seconda serie. Continuate a vostro rischio).

La sequenza, girata nella cava di Hodge Close, vedeva la presenza di Henry Cavill/Geralt di Rivia, Paul Bullion/Lambert e un lupo intento a fare a brandelli un cadavere.

Il sito ha reso noto che il corpo apparterrebbe a Eskel, interpretato da Basil Eidenbenz: la scena sarebbe di fatto una sorta di strana onoranza funebre che vedrebbe anche la partecipazione di altri Witcher (con molta probabilità Vesemir, Lambert e Coen).

Chiunque abbia letto i romanzi originali ricorderà che Eskel non viene ucciso (si ipotizza che nello show possa esser caduto vittima di un Leshen, antica e potente creatura delle foreste). Chiaramente, al momento si tratta di indiscrezioni impossibili da confermare ufficialmente (sebbene la fonte è sempre stata piuttosto affidabile quando si parla di anticipazioni sulla serie TV).

La seconda stagione di The Witcher dovrebbe vedere la luce sul catalogo Netflix nel corso del 2021: la trama prenderà il via subito dopo la battaglia di Sodden vista nel primo ciclo di episodi, con Geralt impegnato a risolvere le missioni in sospeso (che lo porteranno fino alle porte di Kaer Morhen, terra natale dei Witcher).

Nel cast dello show ritroveremo Anya Chalotra (nel ruolo di Yennefer), MyAnna Buring (sarà Tissaia), Mimi Ndiweni (nei panni di Fringilla), Therica Wilson-Read (come Sabrina) e Millie Brady (nel ruolo della principessa Renfri).