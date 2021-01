The Witcher, come sta Henry Cavill dopo l’infortunio? Ce lo dice lui stesso

Henry Cavill si sta riprendendo dopo il recente infortunio occorso sul set di The Witcher, la popolare serie Netflix che presto taglierà il traguardo della seconda stagione.

L’amato attore di Geralt di Rivia ha condiviso una foto su Instagram per aggiornare i propri fan sul suo stato di salute, e testimoniare come sia già quasi pronto a tornare in azione.

«Siamo in lockdown qui nel Regno Unito quindi sto usando il mio allenamento possibile solo una volta al giorno all’esterno per il mio primo jogging dal mio infortunio al tendine del ginocchio», ha spiegato Cavill.

«Non è stato veloce, e di certo non è stato lungo, ma è stato uno step importante nel mio recupero, e il mio primo step per tornare alla normalità dopo un Natale che potrebbe aver coinvolto più di qualche bicchiere di vin brulè e un tacchino eccezionalmente grosso».

L’incidente è capitato ad inizio dicembre 2020 mentre l’attore era impegnato in una scena con un’imbragatura che lo sosteneva in un punto piuttosto alto del set.

Il recupero ha richiesto non poco tempo di suo e l’ex Superman si sta dunque dando da fare il più possibile per accelerare il ritorno nell’agone.

La Stagione 2 non è cominciata sotto la migliore stella, essendosi già interrotta a causa di casi di COVID-19 tra attori e staff, ma la sua produzione è comunque andata anche in assenza del protagonista e dovrebbe arrivare su Netflix nel tardo 2021.

Sarà comunque una stagione ricca di spunti, come anticipato a ridosso dell’ultimo Natale con un assaggio della sceneggiatura.