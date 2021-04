La serie prequel di The Witcher, chiamata Blood Origin, arriverà prossimamente sul catalogo streaming di Netflix. Ora, via The Wrap, è stato confermato che Jodie Turner-Smith ha lasciato il cast dello show.

Ecco le parole di un portavoce, il quale ha sommariamente spiegato le motivazioni dell’attrice di abbandonare la serie:

Jodie Turner-Smith, pic via Variety

A causa di un cambiamento nel programma di produzione della serie The Witcher: Blood Origin, Jodie Turner-Smith non sarà sfortunatamente più in grado di vestire i panni di Éile.

Stando alle prime informazioni sulla trama, il personaggio di Éile avrebbe dovuto essere uno dei più importanti della serie, descritto come “una guerriera con la voce di una dea”, che decideva di lasciare il suo clan nonché il suo ruolo di guardiana della regina per seguire il suo cuore e diventare così una cantora nomade.

Nel cast resta in ogni caso confermato Laurence O’Fuarain nei panni di Fjall, un guerriero appartenente a un clan che ha giurato di proteggere il re a costo della via. L’attore, visto anche in Vikings e Game of Thrones, interpreterà quindi l’uomo, impegnato a viaggiare per il continente dopo la morte di una persona a lui cara.

The Witcher: Blood Origin sarà ambientato 1200 anni prima della serie principale e racconterà gli eventi che hanno portato alla realtà fantasy che noi tutti abbiamo imparato a conoscere grazie alle avventure di Geralt di Rivia.

Declan de Barra figura come showrunner e produttore della serie, la quale sarà composta da sei episodi. Lauren Schmidt Hissrich sarà coinvolta come produttrice esecutiva, così come il romanziere Andrzej Sapkowski sarà presente come consulente straordinario.

Ricordiamo anche che è in lavorazione The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film animato che racconterà le origini di Vesemir, mentore di Geralt.