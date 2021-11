The Real Race 2021 e Lamborghini eSports: tempo di incoronare i vincitori

Dopo la finale svoltasi sul leggendario tracciato di Misano Adriatico, Lamborghini eSports ha annunciato i vincitori dell’edizione 2021 di The Real Race: la competizione si è svolta da giugno a novembre, riunendo ben 3.150 piloti da tutto il mondo, che si sono affrontati nella simulazione di Assetto Corsa Competizione.

«L’evento si è svolto tramite tre campionati regionali: 750 i piloti in Asia, 800 in Nord America e America Latina e 1600 tra Europa, Medio Oriente e Africa. I partecipanti si sono sfidati in oltre dieci gare per avere l’opportunità di visitare la casa di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, così come di diventare il primo pilota digitale ufficiale Lamborghini in ambito eSports. A The Real Race hanno preso parte 160 piloti americani, 129 dalla Gran Bretagna, 156 francesi, 141 tedeschi, 169 italiani, 22 austriaci, 16 svizzeri, 31 giapponesi, 28 russi, 13 cinesi, 95 australiani, 91 brasiliani, 64 dal suolo africano e 19 dal Medio Oriente» ci spiega il comunicato ufficiale che ha accompagnato il termine delle competizioni.

I piloti si sono accomodati nell’abitacolo virtuale della Lamborghini Huracàn GT3 EVO, tre volte vincitrice della 24 ore di Daytona.

Dopo numerose gare, tre piloti sono stati incoronati campioni: Jordan Sherratt (Sud Africa) per Europa, Medio Oriente e Africa, Fidel Moreira (Brasile) per Nord America e America Latina, Andrew O’Hara per l’Asia. Sherratt, terzo nella classifica generale del campionato 2020, ha commentato dopo la vittoria che «la stagione è stata intensa e piena di concorrenza sin dall’inizio e vincere tre gare è stato un grande traguardo! Questa competizione mi ha permesso di alzare ulteriormente il mio livello e di dare il 110% in ogni gara, dunque sono davvero soddisfatto delle mie performance. Infine ci tengo a ringraziare Lamborghini, organizzatrice e sponsor, per aver reso questo prestigioso evento possibile».

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a far svolgere la competizione durante questi sei mesi e che sia andata così bene», ha commentato Federico Foschini, Chief Marketing e Sales Officer di Lamborghini. «Questa edizione di The Real Race si è rivelata un successo grazie a una media di oltre 200 piloti per evento e un numero enorme di partecipanti in tutti e tre i campionati. I migliori piloti virtuali hanno partecipato a The Real Race e si sono messi alla prova ancora una volta. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai vincitori per offrirgli un’esperienza unica nella nostra sede italiana e consentire a uno di loro di iniziare la propria carriera eSports diventando il primo pilota virtuale Lamborghini».

Potete vedere i risultati completi della competizioni sul sito ufficiale a questo indirizzo.