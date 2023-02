The Outer Worlds ritorna prestissimo in versione next-gen: ecco i dettagli

The Outer Worlds: Space Choice Edition è la nuova versione dell’acclamato titolo di Obisidian, che ora diventa next-gen ed esce anche molto presto.

L‘avventura sci-fi è stata una bella sorpresa alla sua uscita, rievocando l’atmosfera dei migliori Fallout in una veste del tutto nuova (che potete scoprire tramite Amazon).

Un titolo che è stato apprezzato anche su Nintendo Switch, con una versione apposita pubblicata sulla console ibrida di Nintendo.

In attesa di The Outer Worlds 2, annunciato ormai diversi anni fa, ora anche i giocatori su next-gen possono godersi questa avventura unica.

E lo faranno, come potete immaginare, con The Outer Worlds: Space Choice Edition, edizione ad hoc che sarà disponibile dal 7 marzo.

Come riporta Gamespot, questa nuova versione di The Outer Worlds sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S e PS5.

Chi possiede il titolo per versioni old-gen potrà usufruire di un upgrade a prezzo scontato di €10. Normalmente, invece, il titolo verrà commercializzato a prezzo pieno.

Questa edizione del gioco contiene tutti i DLC finora pubblicati, ma soprattutto una serie di miglioramenti tecnici per sfruttare al massimo le console di attuale generazione.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition raggiungerà una risoluzione più elevata, e verranno aggiunti sistemi meteorologici dinamici, illuminazione e ambienti revisionati, prestazioni e tempi di caricamento migliorati, dettagli migliorati sui personaggi, un level cap aumentato e altro ancora.

Dopo il suo esordio nel 2016, quindi, il titolo torna in una forma smagliante per presentarsi a tutti quelli che non gli hanno dato una possibilità all’epoca.

