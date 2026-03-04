A pochi mesi dal lancio di The Outer Worlds 2, Obsidian Entertainment ha rilasciato un aggiornamento corposo che va ben oltre la semplice correzione di errori tecnici.

La Patch 1.1.0.0, annunciata dall'Earth Directorate ai cittadini di Arcadia (con un tocco di humor narrativo che strizza l'occhio all'universo del gioco) rappresenta una risposta concreta ai feedback della comunità di giocatori, che nelle settimane successive all'uscita ha contribuito attivamente a segnalare problemi e avanzare richieste di miglioramento.

Una delle aggiunte più apprezzate riguarda la gestione del tempo di gioco: dal menu di pausa sarà ora possibile far avanzare l'ora del giorno in un intervallo compreso tra 1 e 24 ore, a patto di non trovarsi in una situazione di combattimento.

Si tratta di una funzionalità che molti giocatori di GDR open world considerano ormai indispensabile, e la sua assenza nella versione originale era stata segnalata con insistenza dagli utenti.

Sul fronte del gameplay, l'aggiornamento introduce nuove animazioni per le uccisioni furtive, disponibili sia in prima che in terza persona per diverse armi da mischia, arricchendo visivamente un sistema di stealth che rappresenta uno dei pilastri dell'esperienza di gioco.

Chi utilizza gamepad potrà finalmente riassegnare i comandi su console e PC, mentre i giocatori da tastiera guadagnano un tasto dedicato per alternare camminata e corsa, piccola comodità che migliora sensibilmente la qualità dell'esperienza quotidiana.

Molte delle modifiche nascono direttamente dalle segnalazioni degli utenti.

Ampio spazio nell'aggiornamento è dedicato alla risoluzione di crash e blocchi che avevano reso frustrante l'avventura per una parte della comunità.

Tra i problemi risolti figurano arresti anomali in varie aree del gioco, difficoltà nell'accesso alla nave del giocatore e numerosi soft lock (situazioni in cui il gioco non crashava ma diventava di fatto ingiocabile) verificatisi durante dialoghi o nell'utilizzo di abilità specifiche. Alcune missioni sono state corrette con effetto retroattivo, consentendo anche a chi si trovava in uno stato compromesso di poter proseguire la propria partita.

Le segnalazioni della community hanno guidato anche la sistemazione di comportamenti anomali degli NPC, di trofei che non si sbloccavano correttamente e di problemi legati ai salvataggi. Sono stati corretti inoltre diversi bug narrativi e nei dialoghi, che in alcuni casi alteravano la coerenza della storia o impedivano di completare determinate missioni in circostanze particolari.

Sul piano del bilanciamento, l'intelligenza artificiale dei nemici ha ricevuto alcune rifiniture, mentre perk, effetti di stato, danni furtivi e abilità dei compagni sono stati ricalibrati. Risolti anche problemi con animazioni difettose, teletrasporti involontari dei personaggi e interazioni errate con oggetti e gadget presenti nell'ambiente di gioco.

Chiude il quadro un intervento tecnico di ampio respiro che tocca praticamente ogni aspetto visivo e sonoro del titolo: ottimizzazioni grafiche, correzioni di collisioni e compenetrazioni tra oggetti, miglioramenti alle texture e all'illuminazione, animazioni più fluide e un'interfaccia utente resa più chiara e coerente.

Sul fronte audio, sono stati sistemati effetti sonori, tracce musicali e doppiaggio, completando un aggiornamento che si presenta come uno dei più sostanziali rilasciati dal team di sviluppo dalla data di lancio del gioco.