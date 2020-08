The Outer Worlds Pericolo su Gorgone, vediamo le novità del nuovo DLC

Tramite un comunicato stampa, Obisidian Entertainment e Private Division hanno diffuso un nuovo trailer di Pericolo su Gorgone, prima delle due espansioni previste per The Outer Worlds, che ci presenta la missione secondaria “la moglie interstellare” e ci fornisce la possibilità di dare una prima occhiata alle nuove armi ed alcuni personaggi che incontreremo durante l’avventura. Potete vedere il filmato come di consueto nel player sottostante.

Ricordiamo che The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone sarà disponibile il prossimo 9 settembre su Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC al prezzo di 14,99€, ma gli utenti abbonati a Xbox Game Pass potranno usufruire di uno sconto del 10%. Pericolo su Gorgone farà parte dell’Expansion Pass di The Outer Worlds, in uscita sempre lo stesso giorno, che includerà anche la seconda espansione narrativa, Assassinio su Eridano, al prezzo scontato di 24,99€.

Nella nostra recensione, dove il titolo si era aggiudicato un ottimo 8,3, avevamo affermato che «The Outer Worlds offre una vasta gamma di scelte, situazioni e dinamiche di gioco che varieranno sensibilmente da un giocatore all’altro e tra una partita e l’altra. E questo, lasciatevelo dire, è decisamente il miglior pregio che un gioco di ruolo del genere possa avere.»