The Outer Worlds esce il 25 ottobre 2019

La conferenza Xbox all’E3 2019 si è aperta con un trailer di The Outer Worlds.

Il titolo di Obsidian Entertainment, è stato svelato, sarà incluso in Xbox Game Pass dal day one.

Nel trailer in basso avrete la possibilità di avere un assaggio dei personaggi giocabili e non, e dell’atmosfera del titolo, ambientato in un mondo dominato dalle corporazioni e dai grandi marchi.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action RPG dai creatori degli originali Fallout e sarà pubblicato da Private Division.

Il gioco è prenotabile da subito e sarà disponibile dal 25 ottobre 2019 per PC, PS4 e Xbox One.