The Mandalorian e Xbox: ecco pad ufficiale e base di ricarica!

Xbox Series X arriverà tra una manciata di settimane, dando ufficialmente il via alla next-gen targata Microsoft. A fine ottobre, tuttavia, arriverà un altro prodotto molto atteso da parte della community appassionata di cultura pop, questa volta legato a un marchio celebre come Star Wars: The Mandalorian.

Perché ve lo stiamo dicendo? Semplice: da pochi minuti Microsoft ha annunciato un’importante partnership con Disney e Lucasfilm, per dare vita al pad ufficiale e alla base di ricarica dedicate allo show previsto su Disney+.

La descrizione ufficiale recita:

Vestito di un’armatura mandaloriana che ricorda l’acciaio di beskar, questo controller Wireless per Xbox e la base di ricarica Xbox Pro Charging Stand sono il trionfo del design ergonomico. Sfrutta le impugnature antiscivolo, la mappatura dei pulsanti personalizzata e la copertura wireless raddoppiata.* Un sistema di contatto magnetico ti consente di giocare con una sola mano durante la ricarica. Cammina per le vie di Mandalore con la tecnologia forgiata per una vestibilità ineguagliabile.

Com’è possibile notare dalle immagini ufficiali rilasciate in queste ore, il controller a tema The Mandalorian riprende lo stile e i colori tipici della serie TV, un grigio con effetto usura realmente sorprendente. Poco più in basso, un’altra foto del pad con la base di ricarica.

Al momento in cui scriviamo – e com’è possibile notare anche dal sito ufficiale – il pad Xbox dedicato a The Mandalorian con ricarica sarà offerto al prezzo di 189,99 euro, con una data di uscita prevista al 31 dicembre 2020 (i preordini sono disponibili da ora).

Xbox Series X|S sono entrambe previste a partire dal 10 novembre 2020.