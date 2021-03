The Lord of the Rings: Gollum sta per tornare: ecco quando

The Lord Of The Rings: Gollum è sicuramente uno dei giochi su cui i fan de Il Signore degli Anelli ripongono le più alte aspettative. Attualmente in sviluppo presso la software house tedesca Daedalic Entertainment, il progetto è stato purtroppo slittato al 2022, in data da destinarsi.

Nonostante quindi manchi diverso tempo prima di poter – finalmente – mettere le mani sul gioco in questione, sembra che a breve riusciremo finalmente a svelarne il gameplay (via Push Square).

Il Future Games Show Spring Showcase, evento previsto per il 25 marzo 2021 (vale a dire durante il giovedì della prossima settimana), metterà in mostra ben 40 giochi durante la sua durata.

Nello specifico, il pre-show sarà focalizzato sullo sviluppatore Daedalic Entertainment e sui suoi giochi: il blocco di 15 minuti ospiterà infatti sette titoli dello studio, incluso ovviamente anche The Lord of the Rings: Gollum. Durante l’evento vedremo quindi per la prima volta il gioco in azione, cosa questa che farà sicuramente capire la portata del progetto e i passi avanti compiuti in fase di sviluppo.

Dalle poche informazioni note al momento si tratterà di un gioco di azione e avventura con un gameplay furtivo che si allontanerà dall’impostazione action de L’Ombra di Mordor. Il protagonista sarà ovviamente Gollum, personaggio iconico della saga fantasy da sempre caratterizzato da un grande conflitto interiore e legato a doppio filo alla Terra di Mezzo.

Il lead game designer Martin Wilkes aveva confermato che il gioco sarà concepito sulla falsariga di un Prince of Persia nell’universo di Tolkien. Dovrebbe inoltre fare capolino una meccanica incentrata proprio sulla doppia personalità dell’antieroe.

The Lord of the Rings: Gollum è stato annunciato a marzo 2019 e avrebbe dovuto essere rilasciato quest’anno su PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 e PS5. Il gioco è ora previsto nel corso del 2022.