The Legend Of Zelda Skyward Sword HD e altri giochi Nintendo Switch a prezzi imperdibili tra le offerte del giorno eBay

Tra i vari prodotti in promozione, vi segnaliamo in modo particolare il recentissimo The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, che potete acquistare al prezzo scontato di 56,90€.

In The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD vestirete i panni del noto eroe Link, armato con spada e scudo, il quale dovrà affrontare nemici oltre ogni immaginazione, cimentandosi allo stesso tempo con complessi enigmi (tipici della tradizione della serie) per scoprire le origini della spada suprema. Ma non solo: l’eroe potrà anche librarsi in aria in sella a un maestoso uccello chiamato Solcanubi.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che «Se avete amato l’originale, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è la sua versione finale, definitiva e reale – una Director’s Cut, se vogliamo, visto che ultimamente va di moda. […] Un viaggio appagante, nonostante i problemi e la negatività che si è portato dietro negli anni. Benvenuti, o bentornati, ad Oltrenuvola».

Offerte del giorno eBay: sconti su giochi Nintendo Switch

