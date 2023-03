The Last Ronin è il nuovo gioco delle Tartarughe Ninja in stile God of War

I non-appassionati di fumetti non troveranno molta gioia nell’annuncio di The Last Ronin, il nuovo gioco delle Tartarughe Ninja, ma per tutti gli altri è un bel colpo di scena.

Il videogioco sarà ispirato ad una delle storie più recenti legate alle tartarughe più famose del mondo, che vi consigliamo di scoprire recuperandola su Amazon.

Un annuncio che arriva un periodo già molto interessante a livello videoludico, soprattutto per i nostalgici con una delle ultime collection.

E non solo, perché sono usciti anche prodotti come Shredder’s Revenge che hanno permesso a tutti di riscoprire i bei picchiaduro a scorrimento di una volta.

The Last Ronin, il cui adattamento videoludico è stato rivelato da Polygon, riadatterà una delle storie interessanti e più recenti legate al mondo delle Tartarughe Ninja.

Per chi non conoscesse il fumetto, si tratta di una interpretazione molto più cruda, quasi noir, delle tartarughe che conosciamo.

Molto più vicina allo stile pulp dei fumetti originali che, non a caso, sono ad opera di Kevin Eastman e Peter Laird che sono tornati sulla loro serie nel 2020 dopo la saga fumettistica originale degli anni ’80.

Nella serie a fumetti, The Last Ronin racconta le vicende di una delle tartarughe sorpavvissute ad un attacco brutale di Shredder che ha ucciso le altre, oltre al sensei Splinter. Proprio l’identità segreta della tartaruga sopravvissuta è stato uno dei punti di forza della serie che, per evitarvi spoiler, non vi sveleremo.

Così come l’arco fumettistico, il videogioco prodotto da Paramount Global si rivolgerà a un pubblico più adulto, sia per le tematiche che per lo stile di gioco che viene paragonato a quello dell’azione di God of War.

Il titolo è sviluppato da uno studio ancora sconosciuto, e viene descritto come “a pochi anni di distanza” dall’uscita.

Parlando di God of War, la serie di Santa Monica Studio cambierà medium e sbarcherà in TV nei prossimi tempi. Mentre titoli come Atlas Fallen tentano di raccoglierne l’eredità, come vi abbiamo raccontato.