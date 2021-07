The Last of Us, un dialogo svela la vera paura di Ellie

The Last of Us è un gioco ancora ricco di sorprese, nonostante sia uscito ormai nel lontano 2013, tanto che un fan ha ora scovato un dialogo molto interessante che potrebbe essere sfuggito a molti durante la prima run.

Nonostante anche il sequel delle avventure di Ellie sia un titolo altrettanto memorabile, il primo capitolo della saga Naughty Dog è un gioco che resta impresso nella mente.

Questo anche a fronte dei tanti dettagli nascosti del primo capitolo che continuano a essere scoperti, come ad esempio il modo per sconfiggere i clicker senza utilizzare munizioni.

Oppure un emozionante Easter Egg nel finale del gioco, uno dei momenti più toccanti e carichi di pathos mai visti in un videogame.

Attenzione: da ora seguono spoiler del primo e secondo capitolo della serie. Proseguite a vostro rischio.

Via Reddit, un giocatore ha infatti portato all’attenzione della community un particolare dialogo tra Ellie e il giovane Sam.

Henry e Sam sono infatti due fratelli di colore che i due protagonisti incontrano sul loro cammino mentre cercano di fuggire al gruppo di cacciatori che ha preso possesso della città di Pittsburgh.

Sam risulta essere il più piccolo dei due, coi suoi 13 anni di età, mentre Henry risulta avere 25 anni.

In un dialogo tra Ellie e Sam, si vede il giovane chiedere a Ellie cosa riesce davvero a spaventarla, considerando gli orrori a cui è andata incontro sino a quel momento.

La giovane ragazza replica che l’unica cosa che davvero la terrorizza è rimanere da sola, senza più nessuno a poterle dare una mano o un supporto.

Curioso il fatto di come la paura più grande di Ellie diventi realtà in The Last of Us Part II, specie dopo la morte del suo amico e compagno di avventure Joel.

Ellie tenterà comunque di costruirsi una vita con Dina, il suo ultimo amore, sebbene nel finale la si vede abbandonata al suo destino, dopo aver tentato intanto di vendicarsi del torto subito da Abby.

Chissà se in un eventuale The Last of Us Part III, non ancora annunciato ufficialmente, Ellie riuscirà a chiudere il cerchio, anche e soprattutto per quanto riguarda la sua paura di rimanere da sola.

