The Last of Us Stagione 2, qualcuno non vede l’ora di vedere “quella” morte

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata alla conclusione, sebbene i fan sono già pronti a vivere le vicende della Stagione 2 in uscita prossimamente.

La serie ha raccontato la storia del primo capitolo (che potete vivere anche nell’ottimo remake PS5 su Amazon), così come il nuovo ciclo di puntate racconterà pare solo una “fetta” della Part II.

In attesa dell’edizione di The Last of Us in Blu-ray 4k con circa 3 ore di contenuti speciali, si inizia quindi a parlare della nuova stagione.

Ora, dopo le ultime notizie circa il personaggio di Abby, sembra proprio che uno degli attori dello show – nonché doppiatore del gioco originale – non vede l’ora di vedere una sequenza di morte davvero eccellente, una delle più strazianti del videogioco omonimo.

Attenzione: da ora seguono spoiler davvero pesanti su The Last of Us Part II, proseguite a vostro rischio e pericolo.

La redazione di The Gamer ha parlato con Troy Baker sul tappeto rosso dei BAFTA Game Awards della scorsa settimana e l’attore ha speso parole interessanti riguardo all’attesa seconda stagione della serie.

Coloro che hanno giocato ai videogiochi conosceranno il destino di Joel, visto che il suo percorso non ha un lieto fine in The Last of Us Part II.

Joel viene ucciso a bastonate da Abby nel secondo capitolo, e Baker (che interpreta Joel nel gioco e ha anche un ruolo minore nello show HBO) vorrebbe che questa sequenza fosse rappresentata con tutti i crismi.

«Voglio rivedere la morte di Joel», ha reso noto Baker. «Voglio che le persone siano in grado di fare i conti con quella scena. Io l’ho fatto, e per me è una parte di quella storia, è la versione più vera di quella storia».

«So che Craig [Mazin] crede nella storia che abbiamo raccontato nei giochi e lo faremo. Vedremo come lo faranno, ma sicuramente sento che se abbiamo fatto sentire qualcosa alle persone abbiamo fatto il nostro lavoro, ed è quello che siamo qui per fare», ha concluso Baker.

È noto che gli showrunner Craig Mazin, Neil Druckmann e il loro team di scrittori sono attualmente al lavoro sulla seconda stagione, con Bella Ramsey ha lasciato intendere che la produzione potrebbe iniziare alla fine di quest’anno.

Infine, Mazin e Druckmann potrebbero giocare con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se e quando il personaggio Abby farà la sua apparizione nello show.