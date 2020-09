The Last of Us Parte II (e non solo) in promozione su PlayStation Store

Sony ha annunciato via PlayStation Blog che ha preso il via la promozione Selezioni Essenziali, disponibile sul PlayStation Store a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 2 settembre.

Con uno sconto fino al 50% su una vasta gamma di titoli per PS4, questi includeranno anche il capolavoro The Last of Us Parte II di Naughty Dog, disponibile solo da alcune settimane sulla console Sony.

Ma non solo: tra i giochi proposti in offerta anche Assassin’s Creed Odyssey, Crash Team Racing – Nitro Fueled e molti altri ancora, tra cui Batman: Return to Arkham, Battlefield V, BioShock: The Collection, Call of Duty: Modern Warfare.

A questo indirizzo potete scoprire gli sconti nel dettaglio, nell’elenco completo presente sul PS Store europeo.

Vi ricordiamo in ogni caso che tanti altri sconti relative a un gran numero di giochi in versione fisica (tra cui anche Ghost of Tsushima), potete trovarle nelle offerte Amazon di settembre per i giochi PS4.

Avete già visto in ogni caso anche che un nuovo video dal multiplayer tagliato di The Last of Us Part II è trapelato in rete alcuni giorni fa? E delle scene tagliate o modificate da Naughty Dog durante lo sviluppo del gioco, prima dell’uscita nei negozi?

Se volete saperne di più sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione, nella quale premiamo il gioco con un altisonante 10/10 spiegandovi che è un titolo in grado di portare il giocatore allo «sdoganamento totale di temi sociali delicati, la truce rappresentazione della violenza mai fine a se stessa, il realismo di un mondo per nulla dissimile da quello reale e la capacità di narrare un dramma vibrante.»

The Last of Us Part II è disponibile da alcune settimane in esclusiva assoluta su console PlayStation 4.