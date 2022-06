The Last Of Us Parte 1: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo settimane di rumor, Naughty Dog ha ufficializzato l’esistenza del remake di The Last Of Us, chiamato The Last Of Us Parte 1. Il titolo includerà anche il DLC Left Behind e vi permetterà di godere di una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, ci saranno effetti migliorati ed esplorazione e combattimento migliorati.

Al di là del comparto grafico, molto più vicino a quello di Parte II, si parla anche di una intelligenza artificiale migliorata per l’occasione, in modo che quella vecchia di quasi dieci anni del gioco originale non sfiguri rispetto agli standard odierni, soprattutto a quelli imposti dal predecessore.

Di seguito i principali miglioramenti apportati da The Last of Us Parte 1:

Grafica migliorata : The Last of Us è stato completamente adattato usando le ultime tecnologie PS5 di Naughty Dog, per migliorare ogni aspetto visivo

: The Last of Us è stato completamente adattato usando le ultime tecnologie PS5 di Naughty Dog, per migliorare ogni aspetto visivo Caricamenti veloci: oltre ai caricamenti iniziali quasi istantanei, il gioco disporrà anche di caricamenti di passaggio impercettibili

oltre ai caricamenti iniziali quasi istantanei, il gioco disporrà anche di caricamenti di passaggio impercettibili Feedback aptico: il feedback aptico del controller wireless DualSense caratterizza diversamente ogni singola arma

il feedback aptico del controller wireless DualSense caratterizza diversamente ogni singola arma Grilletti adattivi : tutte le armi di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l’arco di Ellie, prevedono ora una diversa resistenza dinamica dei grilletti adattativi del controller wireless DualSense

: tutte le armi di The Last of Us, inclusi il revolver di Joel e l’arco di Ellie, prevedono ora una diversa resistenza dinamica dei grilletti adattativi del controller wireless DualSense Audio 3D: il nuovo motore audio potenziato di Naughty Dog garantisce paesaggi sonori dettagliati, esplosioni dirompenti e un livello di immersività senza precedenti

The Last Of Us Parte 1 sarà disponibile dal prossimo 2 settembre per Sony Playstation 5. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Come di consueto, vi proponiamo di seguito le migliori offerte per prenotare The Last Of Us Parte 1 ai prezzi migliori attualmente sul mercato. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.