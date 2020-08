The Last of Us – Part II: Naughty Dog pubblica cosplay che sembra appena uscito dal gioco

Molto spesso, videogiochi che ottengono particolare popolarità – o i loro protagonisti, più semplicemente – in qualche modo ispirano gli appassionati a realizzare dei tributi. C’è chi impara a suonare le colonne sonore dei suoi titoli preferiti e a ri-arrangiarle, chi realizza splendide fanart che omaggiano scenari ed eroi dei videogame, chi scrive fan-fiction e romanzi a tema – e c’è anche chi, con una cura certosina, si dà al cosplay, l’arte di avere un look e un outfit che richiamino alla perfezione quelli del personaggio rappresentato.

È anche il caso della cosplayer Lucidinrapture, che ha realizzato un cosplay così fedele alla controparte in-game di The Last of Us – Part II che perfino Naughty Dog si è sentita in dovere di condividere lo scatto sui suoi canali social.

Attenzione! Il contenuto che segue contiene spoiler dal finale di The Last of Us – Part II. Vi raccomandiamo di interrompere la lettura se non volete anticipazioni dall’epilogo del gioco.

Nello scatto, realizzato da Eclectic Cohesion, possiamo vedere la cosplayer vestire esattamente i panni di Ellie nella scena finale alla spiaggia di Part II.

L’outfit richiama perfettamente quello della protagonista del gioco Naughty Dog, che tra risacca e bagnasciuga riflette sull’interruzione del ciclo della violenza che l’ha trascinata fino a lì.

Cosplay by Lucidinrapture

A colpire, per chi ama questi dettagli, sono anche e soprattutto le scelte fatte in sede di palette di colori, che richiamano con grande cura quelli della scena topica del gioco diretta da Neil Druckmann.

The Last of Us – Part II è disponibile esclusivamente su PS4. Se volete sapere perché abbiamo definito il gioco come il manifesto della generazione, potete farlo consultando la nostra video recensione.