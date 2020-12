The Last of Us Part II celebra Abby: protagonista nel nuovo trailer

Abby è stato un personaggio particolarmente polarizzante di The Last of Us Part II quest’anno, con tanti che l’hanno accusata, spesso con scarsissima civiltà, di aver guastato l’anima originale della serie di Naughty Dog.

Con l’anno che volge ormai al termine, lo studio capitanato da Neil Druckmann ha voluto celebrare questa controversa figura con uno story trailer dedicato interamente a lei, adesso che gran parte degli utenti interessati ha potuto giocare questo secondo capitolo.

Il trailer contiene spoiler, per cui è rivolto prevalentemente a quanti abbiano già giocato The Last of Us Part II.

«Mentre l’anno volge al termine e nuovi giocatori si apprestano a vivere la nostra avventura, abbiamo creato un nuovo trailer che offre una prospettiva diversa sulla storia, concentrandosi per la prima volta sul viaggio di Abby, sulle sue emozioni e sul modo in cui si intrecciano con il percorso di Ellie», si legge nel post curato dal director Druckmann su PlayStation Blog.

«Il trailer fa luce sulla sua storia, sugli eventi che hanno dato origine alla sua sete di vendetta e sulle sue devastanti conseguenze. Abby è anche la protagonista delle sequenze incluse, che mostrano come le sue abilità e il suo equipaggiamento influenzino l’esperienza di gioco differenziandola dalle fasi in cui la protagonista è Ellie».

The Last of Us Part II è uno dei giochi più celebrati dell’anno e, tra le tantissime altre categorie, competerà anche per il GOTY a The Game Awards la prossima settimana.

In tanti pensano che questo sia solo un antipasto per l’annuncio di un upgrade su PS5, ma per il momento non ci sono conferme in tal senso.