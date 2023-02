The Last of Us, l’episodio 5 avrebbe potuto essere davvero truculento

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us sta facendo parlare per i motivi giusti, tanto che ora sono emerse altre curiosità sull’episodio 5 dello show.

La serie racconta la medesima storia del videogioco Naughty Dog, inclusi alcuni momenti davvero drammatici.

Nella nostra recensione vi abbiamo del resto spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza.»

Ora, dopo che sono state rese noti i dettagli circa la creazione del Bloater, sembra proprio che lo showrunner di The Last of Us avrebbe voluto includere una scena di morte ancora più macabra nell’episodio 5.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler su The Last of Us HBO: proseguite a vostro rischio e pericolo.

L’episodio 5 di The Last of Us ha infatti visto l’introduzione del Bloater, un essere umano al quarto – e più pericoloso – stadio dell’infezione da Cordyceps.

I Bloater sono ricoperti da uno fungo così resistente da diventare una sorta di armatura, rendendoli incredibilmente forti e difficili da uccidere.

La sequenza culminante dell’episodio vede Kathleen (Melanie Lynskey) e la sua squadra di combattenti della resistenza mettere alle strette Henry (Lamar Johnson), l’uomo responsabile dell’omicidio di suo fratello, il suo fratellino Sam (Keivonn Woodard) ed Ellie (Bella Ramsey).

Proprio quando sembra che per il trio possa calare il sipario, un’orda di infetti viene liberata dai tunnel sotterranei di Kansas City dove la FEDRA li aveva intrappolati, compreso un Bloater.

Perry (Jeffrey Pierce), il braccio destro di Kathleen, subisce una tragica fine per mano del mostro, che gli stacca letteralmente la testa dal corpo. Tuttavia, lo showrunner Craig Mazin aveva un’idea ancora più macabra per la morte di Perry, che non è stata inserita nella stesura finale dell’episodio (via Games Radar).

«Avevo un’idea per cui volevo che il Bloater prendesse Perry e lo tagliasse a metà, dalla vita in giù», ha spiegato Mazin nel podcast di TLOU. «E Neil [Druckmann, co-showrunner] mi ha detto: ‘Beh, ok, voglio dire, sarà realistico?’. E io: ‘Penso di sì’. E poi, più Wētā [FX] cercava di fare, più ti rendevi conto che le persone non si strappano a metà così. È davvero difficile da fare».

Restando in tema, Sky Italia ha confermato che in base alla modifica della programmazione di HBO, è possibile vedere l’episodio 5 di The Last of Us in anticipo anche da noi.

Ma non solo: lo showrunner della serie HBO ha anticipato che un prossimo episodio della serie presenterà un momento emotivo davvero molto forte per Joel.

