The Last of Us, la serie TV ha confermato una triste teoria dei fan

La prima puntata di The Last of Us, show dedicato all’omonimo capolavoro videoludico di Naughty Dog, ci ha permesso di rivivere ancora una volta la devastante scena introduttiva, svelando però un dettaglio che non è passato inosservato ai fan di lunga data.

Uno degli aspetti del videogioco originale e che, per la verità, era già stato rivisto anche in The Last of Us Part I (lo trovate su Amazon) riguardava infatti l’orologio indossato da Joel, che dopo le prime scene appariva misteriosamente rotto.

La teoria più diffusa dai fan era infatti che si fosse rotto proprio durante quelle drammatiche scene iniziali, un aspetto che, pur non essendo stato svelato nelle versioni originali del titolo, è stato invece opportunamente modificato nel remake PS5, che già sembrava aver dunque reso canonica questa interpretazione.

Inverse segnala che la prima puntata della serie TV di HBO ha proprio ribadito questo aspetto, confermando dunque una volta per tutte una delle teorie più popolari e dal triste significato di tutta la storia.

Attenzione: di seguito troverete spoiler sulla prima puntata e sulla scena introduttiva di The Last of Us.

Durante i drammatici momenti che segnano la morte di Sarah, la serie TV ci mostra infatti che l’orologio di Joel ha già smesso di funzionare e si è ormai rotto, un’associazione estremamente simbolica che non può che colpire i fan del videogioco originale.

Nelle prime edizioni di The Last of Us, l’orologio appariva ancora perfettamente funzionante durante i momenti della sua morte, mostrandosi rotto soltanto nelle scene successive, presumibilmente a causa di alcuni limiti tecnici.

Tuttavia, il remake PS5 aveva già rivisitato tale dettaglio, associando direttamente la rottura dell’orologio alla morte di Sarah e segnando per sempre l’ora della sua scomparsa.

Un aspetto seguito fedelmente anche dalla serie TV e che conferma che non si è trattato semplicemente di una casualità, ma di una scelta voluta da Naughty Dog per rendere ancora più simbolico quel momento e spiegare ai fan, senza dire una parola, la precisa scelta di Joel di continuare a indossarlo.

Lo show prodotto da HBO ha scelto di essere estremamente fedele al videogioco, non solo nel voler riproporre fedelmente le scene più drammatiche, ma anche per la scelta di due doppiatori “segreti” molto conosciuti dai fan.

Vi ricordiamo che la prima puntata è già disponibile su Sky e Now in lingua originale: il doppiaggio in italiano arriverà invece a partire dalla prossima settimana e sempre con 7 giorni di ritardo dalla release inglese.