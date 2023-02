The Last of Us episodio 7 ha un Easter Egg di Uncharted

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us si sta avvicinando alla fine, sebbene continuino a emergere curiosità, ora relative all’episodio 7.

La serie racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), inclusi eventi legati a Joel ed Ellie.

Ora, mentre i fan si sono accorti di un dettaglio nascosto del primo episodio, è emersa ora una particolarità legata alla settima puntata.

Infatti, come riportato anche dai colleghi di Games Radar, l’episodio 7 di The Last of Us contiene un Easter Egg di Uncharted davvero oscuro.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

L’episodio 7 di The Last of Us contiene infatti un riferimento sia al DLC Left Behind del gioco principale, che alla serie Uncharted di Naughty Dog.

Il curioso omaggio è il seguente: mentre Ellie (Bella Ramsey) attraversa il centro commerciale con Riley (Storm Reid), le due si imbattono in un punto di ristoro chiamato “Macho Nacho”.

Non solo si tratta di una fedele riproduzione del fast food presente nel DLC per PlayStation uscito nel 2014, ma è stato anche anticipato e citato dal personaggio di Elena in Uncharted 4 Fine di un Ladro. Poco sotto, un tweet che mostra nel dettaglio questa curiosa scoperta.

The Macho Nacho reference i was like my dear Elena #THeLastofUs pic.twitter.com/waDWUSWDTa — -ˏˋ Rawan ~ (@RawanTries) February 27, 2023

Di base, TLOU è pieno di dettagli nascosti – e di errori – visti nelle ultime settimane: un primo avvistamento dell’infezione da Cordyceps è stato infatti nascosto ben bene nella première dello show.

Ma non solo: gli sceneggiatori Craig Mazin e Neil Druckmann hanno rivelato il motivo per cui Joel ha avuto degli attacchi di panico nell’episodio 6 della serie di HBO.

Infine, sempre Mazin ha da poco spiegato il significato nascosto della musica finale usata nell’episodio 6 della serie HBO.