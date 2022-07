The G-LAB Combo ARGON: sconto del 33% sul set con tastiera, mouse, cuffie e tappetino

Avete bisogno di rinnovare la vostra postazione di gaming e state cercando un set completo a buon prezzo? Abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di avere il set The G-Lab Combo ARGON a un prezzo assolutamente imperdibile.

Tra gli sconti che vogliamo evidenziare oggi, c’è quello relativo al set The G-LAB Combo ARGON, che attualmente potete portarvi a casa a soli 33,74€, rispetto agli usuali 49,99€ di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di 16,25€.

Il bundle comprende una tastiera affidabile e retroilluminata con 6 tasti anti ghosting, un mouse ottico ultra-reattivo e preciso con una sensibilità massima di 3200 DPI, cuffie retroilluminate con suono coinvolgente e un tappetino del mouse che assicura una perfetta scorrevolezza del dispositivo.

Entrando più nello specifico dei contenuti presenti all’interno della confezione di The G-LAB Combo SELENIUM, la tastiera offre tasti veloci e silenziosi, una retroilluminazione che vi consentirà di giocare di giorno e notte senza problemi, 19 tasti anti-ghosting che permettono di evitare qualsiasi azione indesiderata quando usate combinazioni di tasti simultanee e dodici tasti di scelta rapida multimediali, oltre alla possibilità di bloccare il tasto Windows una volta in gioco.

Il mouse, dal design ergonomico, offre la possibilità di regolare la sensibilità fino a 3.200 DPI tramite quattro livelli diversi, scegliendo la sensibilità più adatta in base alla tipologia di gioco. Il dispositivo, inoltre, è piuttosto leggero, pesando solo 153g, mentre la sua retrolluminazione RGB circolare animerà la vostra posizione.

Infine, abbiamo delle cuffie da gaming che offrono bassi potenziati per prestazioni eccellenti in-game. Non poteva mancare neppure un microfono regolabile che garantisce una comunicazione ottimale con i vostri compagni di squadra. L’headset, che offre un elevato comfort grazie alle sue imbottiture in ecopelle e la fascia regolabile, può essere collegato anche a console e dispositivi portatili tramite il consueto jack audio da 3,5mm.

Si tratta di un’occasione eccezionale per ottenere un ottimo set gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.