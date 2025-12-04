Il rifacimento completo di The Elder Scrolls 4: Oblivion attraverso il motore grafico di Skyrim dovrà attendere ancora. Skyblivion, questo il nome del mastodontico progetto portato avanti da decine di appassionati volontari, ha infatti annunciato uno slittamento della finestra di lancio al 2026.

La comunicazione è arrivata accompagnata da un video dettagliato che illustra lo stato dei lavori e le ragioni tecniche dietro questa decisione, dimostrando comunque come il traguardo sia ormai vicino.

Lo sviluppatore Rebelzize ha fornito un quadro preciso dell'avanzamento: attualmente oltre settanta volontari sono impegnati nelle rifiniture finali di un progetto che ha già visto completare la stragrande maggioranza dei contenuti.

La mappa di gioco ha raggiunto il cento per cento di completamento, tanto che il team ha pubblicato una versione interattiva consultabile online. Anche la quasi totalità dei dungeon e degli interni degli edifici risulta ultimata, con la significativa eccezione della Città Imperiale, che rappresenta una delle sfide ancora aperte.

Il cronoprogramma prevede di chiudere le parti ancora in sospeso entro la fine dell'anno corrente. Successivamente, l'intero gruppo di lavoro si concentrerà su due aspetti cruciali: la finalizzazione delle missioni e l'ottimizzazione del navmeshing, quel complesso sistema che permette ai personaggi non giocanti di muoversi fluidamente negli ambienti senza incappare continuamente in ostacoli o comportamenti innaturali.

Settanta volontari lavorano alle rifiniture finali del progetto

Le prospettive a breve termine includono la possibilità di organizzare sessioni di playtest riservate già nei primi mesi del prossimo anno. Questa fase sarà determinante per individuare problemi di bilanciamento e bug prima del rilascio pubblico.

Come sottolineato da Rebel, l'obiettivo principale diventerà dedicare il massimo tempo possibile alla rifinitura e al bilanciamento, senza una scadenza rigida per questa fase di perfezionamento che proseguirà probabilmente fino al momento stesso della pubblicazione.

Il team ha anche rivelato piani ambiziosi per il periodo post-lancio. Una volta distribuita la mod al pubblico, gli sviluppatori intendono implementare alcune caratteristiche che non erano presenti nella versione originale di Oblivion o che sono state tagliate durante lo sviluppo.

Tra queste figurano la creazione personalizzata di incantesimi, i dungeon dinamici che cambiano configurazione e il sistema di saccheggio delle tombe. Il combattimento subacqueo, inizialmente previsto, è stato temporaneamente accantonato ma rimane tra le possibili aggiunte future che i modder sperano di poter integrare.