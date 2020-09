The Division 2 (e le sue Collector’s!) in saldo su Ubisoft Store

Ubisoft Store è spesso il posto migliore per andare a caccia di sconti sui videogiochi della compagnia francese – e anche le occasioni attualmente proposte ce lo confermano. In questo momento, infatti, potete approfittare di sconti su una selezione di titoli che strizzano l’occhio soprattutto a chi vuole avvicinarsi a The Division 2 ma non ha ancora acquistato il titolo distopico (che peraltro potete provare gratis per il fine settimana).

Ambientato a Washington D.C., il gioco vi pone nei panni degli agenti della Divisione, che cercano di combattere per salvare la civiltà dopo la diffusione impietosa del virus che ha messo in ginocchio il mondo intero. Creerete così il vostro agente, che è già all’opera da sette prima dell’inizio delle vicende del gioco, e guiderete la vostra squadra nel tentativo disperato di salvare l’umanità dall’epidemia.

Le meccaniche di gameplay sono quelle di un open world con elementi da gioco di ruolo e di sparatutto, in cui vi intratterrete con un sistema di progressione di cui vi abbiamo parlato abbondantemente nella nostra recensione. Potrete anche giocare da soli o in cooperativa, a seconda delle vostre preferenze, completando un’ampia gamma di attività – che vanno dalla campagna principale alle partite PvP, passando anche per la pericolosissima Zona Nera, raccomandata solo ai giocatori più agili. Grazie agli sconti, potete tenere per sempre The Division 2 spendendo solo 4,50€ anziché 29,99€ come normalmente previsto.

Se vi siete innamorati dei suoi scenari, vi segnaliamo anche la promozione titanica sulla sua di sconti su una selezione di titoli, un cofanetto da collezione che include anche la Steelbook, la mappa del mondo di gioco, il libro delle Litografie, la colonna sonora su disco e una action figure articolabile UbiCollectibles in scala 1:6 di un agente della Divisione. In questo caso, grazie alle offerte il prezzo è di 62,40€ anziché 239,99€.

Giochi in sconto su Ubisoft Store