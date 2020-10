The Dark Pictures Anthology: House of Ashes annunciato

Con Little Hope appena arrivato nei negozi, è già tempo di celebrare l’annuncio del terzo capitolo di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes.

Similmente a Little Hope, che venne presentato con un teaser alla fine di Man of Medan, House of Ashes ha fatto il suo debutto con un breve video alla fine dei titoli di coda dell’ultimo episodio.

Il teaser visibile alla fine del gioco è questo:

House of Ashes sarà molto diverso dai precedenti capitoli dell’antologia, con un’ambientazione che ci porterà nel deserto arabo e ci spingerà a visitare caverne sotterranee.

Nel teaser vediamo come un gruppo di soldati scenda da un elicottero per andare in guerra contro un misterioso nemico, che parrebbe essere Pazuzu, re del vento del sudovest nell’antica religione della Mesopotamia.

«Credi in Dio?», recita una voce fuori campo, davanti ad un personaggio che pare interpretato da Ashley Tisdale (High School Musical).

«Beh, comincia a crederci. Siamo sotto attacco da… non so cosa. Non mi crederesti neppure se ci provassi».

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes sembrerebbe inoltre contenere una maggiore mole d’azione, dal momento che vediamo i personaggi esplodere molti colpi contro questo nemico.

Mantenendo la cadenza annuale della serie horror, House of Ashes sarà disponibile nel 2021, sebbene non sia stato chiarito quali saranno le piattaforme di riferimento.

Man of Medan e Little Hope sono arrivati per PC, PS4 e Xbox One, ma con la next-gen ben affermata il prossimo anno è lecito immaginare si aggiungano anche PS5 e Xbox Series X|S.