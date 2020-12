The Callisto Protocol: le immagini dello spaventoso erede di Dead Space

È stato senza ombra di dubbio la sorpresa che maggiormente ha attirato l’interesse degli appassionati durante i The Game Awards: stiamo parlando di The Callisto Protocol, il videogioco horror che l’autore, Glen Schofield – ex Sledgehammer – vuole immaginare come l’esperienza più terrificante che abbiate mai avuto su PC e console. In effetti, le atmosfere viste nel primo teaser trailer sono intriganti e rimandano a quelle dell’amata saga Dead Space, da cui eredita i membri del team di sviluppo, ora sotto etichetta Striking Distance Studios e affiancati da Krafton.

A darvi ulteriore testimonianza dell’inquietante mondo di creature ostili che gli sviluppatori stanno costruendo vi segnaliamo la galleria di immagini ufficiali che sono state pubblicate in queste ore, che mostrano da vicino sia lo sfortunato protagonista del trailer, sia lo scenario sci-fi spaziale in cui si svolgeranno le vicende.

The Callisto Protocol visto (molto) da vicino

Al momento The Callisto Protocol non ha ancora una data d’uscita, né delle specifiche piattaforme di destinazione. Sembra lecito, comunque, aspettarselo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Rimanete come sempre su SpazioGames per tutte le future novità e, in caso vi foste persi lo show, a questo link trovate il recap completo con tutti i vincitori e tutti i video dai TGA 2020.