Teslagrad 2 è tanto bello quanto impegnativo – e va bene così

Teslagrad 2 è il seguito dell’apprezzato platform in 2D in cui il giocatore può controllare il mondo di gioco con poteri elettromagnetici.

Proprio come il suo predecessore Teslagrad, il nuovo metroidvania del team di sviluppo norvegese Rain Games offre una dinamica action-adventure ricca di collezionabili nascosti, segreti da scoprire ed enigmi da decifrare.

Con una nuova protagonista e un’ambientazione completamente rinnovata, Teslagrad 2 ci accompagna in un viaggio all’insegna della scoperta, tra splendide foreste scandinave e ambienti tipici dello stile steampunk.

Nel nostro provato ci siamo immersi totalmente nelle atmosfere nordiche del gioco, scoprendone passo per passo tutti i segreti. Possiamo quindi raccontarvi, dopo una prima ora abbondante armati di tastiera e mouse, cosa dovremo aspettarci dalla versione completa del gioco.

La giovane Lumina all'inizio del suo viaggio

Una storia tutta da scoprire

Essendo Teslagrad 2 un gioco completamente privo di filmati, dialoghi o scritte, il giocatore dovrà scoprire la storia passo per passo, mettendo insieme i pezzi del puzzle con calma e barcamenandosi tra un enigma e l’altro.

Questa volta, la protagonista del gioco è una giovane donna dai capelli rossi chiamata Lumina, introdotta al giocatore all’inizio dell’avventura con un brevissimo filmato.

La sinossi del gioco presente sul sito ufficiale ci dà un piccolo assaggio dell’universo di gioco nel quale avremo modo di immergerci superando i diversi scenari:

«Una giovane Teslamante di nome Lumina precipita con il suo dirigibile su Wyrmheim, una remota e brutale landa nordica. Intraprendi un’avventura pericolosa ed esplora un’enorme torre abbandonata che domina la valle di un fiordo per riportare Lumina a casa dalla sua famiglia. Usa i poteri elettromagnetici per sopravvivere ai pericoli di una terra selvaggia e brutale. Difenditi dai predoni vichinghi, affronta terribili creature ispirate alla mitologia norrena e sconfiggi boss epici! Man mano che avanzerai nella tua avventura, scoprirai nuove abilità ed equipaggiamenti che ti consentiranno di svelare i segreti di questo territorio inospitale e immergerti nell’oscuro passato degli antenati di Lumina».

Wyrmeheim è una terra desolata, e Lumina dovrà attraversare piccoli villaggetti scandinavi, tra greggi di pecore e casette di legno abbandonate, risalire altissime cascate e attraversare lunghi sotterranei subacquei per sfuggire ai terribili predoni e ad alcune spaventose creature.

Tra un pericolo e l’altro, il viaggio di Lumina si svolge in una grande varietà di scenari dalla bellezza unica e dal sapore squisitamente misterioso: una caratteristica che ci ha colpito in positivo, durante la nostra prova.

Alla ricerca di un significato

Teslagrad 2 sfrutta le dinamiche di gioco tipiche dei metroidvania per accompagnare il giocatore in un lungo viaggio alla ricerca di un significato nascosto.

Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che il giocatore infatti non verrà mai aiutato in nessun modo e dovrà imparare da solo a barcamenarsi tra gli scenari e gli enigmi proposti.

All’inizio della nostra avventura ci sono stati comunicati i tasti principali per muovere il personaggio, mentre per scoprire le diverse abilità abbiamo dovuto attendere momenti specifici del gioco.

La teslamante Lumina impara infatti a controllare l’ambiente circostante insieme al giocatore, trovando sulla sua strada alcuni speciali accessori capaci di sfidare le leggi della fisica e necessari per passare allo scenario successivo.

Durante la nostra run su PC abbiamo infatti dovuto ripetere gli scenari più e più volte prima di riuscire a comprendere appieno come sfruttare al meglio gli accessori trovati durante il viaggio e per risolvere i complessi rompicapo.

Se da un lato questa modalità di gioco, senza filmati di introduzione e completamente priva di spiegazione, può risultare un po’ frustrante e disorientante, dall’altro è invece molto soddisfacente e appagante riuscire a risolvere i complicati enigmi proposti dal gioco.

In questo senso, Teslagrad 2 si presenta come un gioco decisamente laconico – anche se sarebbe più corretto dire che rinuncia ai testi in toto, così come ai doppiaggi o alle schermate di caricamento con suggerimenti utili. Questa scelta stilistica, oltre a rendere l’esperienza di gioco più fluida e piacevole, è stata pensata proprio per consentire a chi gioca di immergersi completamente nelle atmosfere nordiche dell’opera senza alcuna interruzione.

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori sul sito ufficiale, la saga di Teslagrad nasce proprio per consentire ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità logiche con complessi rompicapo basati sulle vere leggi dell’elettromagnetismo.

Oltre ad alcune abilità base già viste nel primo capitolo della saga (potete trovare la versione PS4 su Amazon), Lumina imparerà a piegare le leggi della fisica in tantissimi diversi modi, teletrasportandosi da un luogo all’altro, sfoggiando scivolate e salti altissimi e imparando a sfruttare il magnetismo a proprio favore.

Se nella nostra anteprima abbiamo avuto modo di mettere alla prova le nostre capacità con due battaglie boss, la versione completa del gioco ci darà modo di utilizzare nuovi poteri per sconfiggere nemici sempre più forti, sbloccando in questo modo nuove aree di gioco e imparando nuove utili abilità.

I colori e le musiche di Teslagrad 2

Teslagrad 2 è una piacevole fiaba nordica da scoprire passo per passo insieme alla protagonista, attraversando splendidi scenari scandinavi disegnati a mano arricchiti da tanti elementi steampunk in grado di donare quel pizzico di brio in più alle atmosfere calme e pacifiche del gioco.

Le foreste scandinave di Teslagrad 2

Il secondo capitolo dell’avventura di Rain Games si presenta con un’aura poetica e misteriosa, arricchita anche dal fatto di non conoscere nulla dell’universo di gioco e di dover scoprire tutto da soli basandosi sulle proprie intuizioni e sulle abilità imparate lungo il percorso.

A rendere l’atmosfera ancora più speciale, abbiamo apprezzato già da questa p rova una bellissima colonna sonora orchestrale e ispirata alle antiche melodie folk nordiche con una contaminazione elettronica molto piacevole.

Teslagrad 2 è una vera sfida

Fin dalle primissime fasi di gameplay, è evidente come Teslagrad 2 sia stato realizzato proprio per mettere alla prova il giocatore, che fin dall’inizio dovrà fare affidamento sulle proprie abilità logiche per scoprire come utilizzare gli elementi di gioco presenti nello scenario e necessari per procedere con la storia.

Proprio come avevamo riscontrato giocando al primo capitolo della saga, anche Teslagrad 2 presenta fin da subito una lunga serie di enigmi piuttosto complessi, con picchi di difficoltà elevati riscontrabili già nelle primissime fasi del gioco.

Se da un lato l’avventura platform è stata pensata proprio per consentire al giocatore di mettersi alla prova, dall’altro potrebbe risultare molto frustrante ripetere lo stesso scenario decine di volte prima di riuscire a capire cosa fare o in che direzione procedere.

Una volta guadagnato l’accesso a una nuova area di gioco, il giocatore deve necessariamente studiare ogni singolo elemento presente nello scenario per capire come passare a quello successivo.

Il tramonto di Wyrmeheim

Teslagrad 2 è quindi un gioco perfetto per gli amanti delle sfide e per chi ama testare le proprie abilità (e la propria pazienza).

Infatti, il gioco è stato pensato proprio per ritrovarsi più volte a dover scegliere in che direzione procedere per avanzare con la storia. Non mancano anche le fasi di backtracking, per cui spesso e volentieri, una volta terminato uno scenario ci si ritrova in un punto della mappa già esplorato in precedenza ed è necessario utilizzare le nuove abilità apprese durante il viaggio per scoprire nuovi percorsi.

Durante la nostra run su PC abbiamo trovato i controlli di gioco piuttosto scomodi e in grado di alzare ulteriormente il livello di difficoltà. Collegando invece un controller l’esperienza di gioco risulta molto più fluida e piacevole.

Infine, segnaliamo in chiusura la presenza di un fastidioso bug che consente al personaggio di oltrepassare muri e barriere oltre i limiti fisici dello scenario, catapultandolo al di fuori della mappa e costringendo il giocatore a ricaricare: un difetto probabilmente legato a questa build preliminare, che immaginiamo possa venire corretto prima della release definitiva.

Tuttavia, il gioco è dotato di un buon sistema di autosalvataggio che raramente costringe il giocatore a ripetere lunghi tratti in caso di game over.

La data di uscita dell’avventura di Lumina verrà svelata nel corso del 2023 e il gioco è atteso su diverse piattaforme, tra cui PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, e Xbox X|S. Sottolineiamo fin da ora che sarà disponibile anche in italiano.

Versione provata: PC