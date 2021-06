Tekken x Street Fighter, ora è ufficiale: il crossover è stato cancellato

Chiunque sperasse che Tekken x Street Fighter, il progetto cross-over frutto di una collaborazione tra Bandai Namco e Capcom, avesse ancora qualche chance di poter essere portato a compimento, dovrà purtroppo accettare la dura realtà.

Il progetto che avrebbe dovuto fare da sequel a Street Fighter x Tekken, portando i personaggi di Capcom a combattere in un mondo in 3D, alla fine è stato ufficialmente cancellato.

A confermarlo, come riportato da TheGamer, è stato Katsuhiro Harada, il director della storica serie Tekken, che ha anche svelato di aver provato a spingere il progetto per diversi anni, nonostante l’annuncio del titolo fosse arrivato ormai 11 anni fa.

Harada ha anche confermato che il gioco era stato completato per il 30% durante la fase di sviluppo, ma che adesso il crossover poteva essere considerato ormai ufficialmente cancellato.

Il grande successo ottenuto da Tekken 7 ha reso difficile giustificare lo sviluppo del crossover.

Nel 2019, il director di Tekken aveva confermato in un’intervista come il gioco fosse ancora in fase di produzione, seppur il lavoro procedesse molto lentamente.

Tuttavia, il flop di Street Fighter x Tekken e l’enorme successo ottenuto da Tekken 7 ed i suoi DLC nel corso degli ultimi anni hanno reso molto difficile giustificare il lavoro, portando dunque il crossover all’inevitabile cancellazione.

Nonostante il progetto non si sia concluso nel migliore dei modi, Katsuhiro Harada ha voluto rassicurare i fan come lui e tutto il suo staff abbiano lavorato duramente sul gioco: delle sembianze del loro lavoro sono visibili giocando con Akuma su Tekken 7, che presenta molti movimenti che avrebbero avuto i personaggi di Street Fighter nell’universo di Bandai Namco.

I fan di entrambe le serie potranno però consolarsi con un nuovo crossover in arrivo: come svelato all’E3 2021 nel Nintendo Direct, dopo Ryu e Ken di Street Fighter, su Super Smash Bros. Ultimate è in arrivo proprio Kazuya Mishima da Tekken.