Tasso zero in 20 rate: scopri le nuove offerte Monclick sulle smart TV!

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione Tasso Zero in 20 rate che permette di acquistare tutti i prodotti con prezzi da 320 a 5.200 euro in 20 comode rate con TAN e TAEG Zero! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i tanti prodotti proposti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la smart TV Philips 55OLED855, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.499,90€, rispetto ai 1.999,90€ di listino, per un risparmio reale di 500€. Il dispositivo è animato dal processore P5 con intelligenza artificiale, per immagini sempre estremamente realistiche, oltre alla tecnologia Dolby Atmos per un audio che si diffonde sopra e intorno a te.

Inoltre, come ciliegina sulla torta, la televisione include l’assistente Google e Amazon Alexa. Insomma, questo Philips 55OLED855 riproduce tutti i contenuti che amiamo conferendo una profondità assolutamente realistica alle immagini su schermo e movimenti assolutamente fluidi, per un risultato finale alle tue immagini davvero unico (anche e soprattutto nei videogiochi). La tecnologia Ambilight permette di offrire alcuni giochi di luce dinamici, inondano la stanza con una luce calda e coinvolgente. I LED dietro i bordi dello schermo diffondono infatti i colori dello schermo sulla parete, in tempo reale, per un risultato realmente sorprendente.

I prezzi proposti da Monclick sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nell’iniziativa “Tasso Zero in 20 arate” trovate tanti altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente alla promozione per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

