Tantissimi titoli Paradox con sconti sino al 90% su GOG

Il noto store online GOG ha lanciato un’interessante promozione inerente ai videogiochi pubblicati da Paradox Interactive che vi consentirà di acquistare tantissimi videogiochi usufruendo di sconti sino al 90%. Tuttavia, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo ancora per un periodo limitato di tempo e, proprio per questo motivo, vi consigliamo di non perdere tempo e tuffarvi nell’immenso catalogo di articoli proposti su GOG.

Tra i tanti prodotti presenti sul portale, vi segnaliamo in particolar modo Pillars Of Eternity: Hero Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 9,79€, rispetto agli usuali 27,99€ di listino, per un risparmio reale di 18,2€.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,5, abbiamo affermato che «Pillars è un grande gdr occidentale, un titolo ricchissimo, dal gameplay complesso, con quest curate, dialoghi scritti magnificamente e una impressionante cura per quasi ogni aspetto. […] Obsidian ha creato un degno erede dei grandi gdr del passato, che supera nettamente il rivale dei Larian in quanto a narrativa e gestione della difficoltà.»

Piuttosto interessante anche Prison Architect, proposto ad appena 3,99€. Il titolo sviluppato da Introversion vede il giocatore costruire, amministrare e dirigere un carcere americano di massima sicurezza.

Si comincia con un piccolo stabile da fabbricare prima che un manipolo di prigionieri giunga alla nuova destinazione, e si arriva nelle fasi più avanzate a sperimentare con la creazione di strutture di enorme complessità, dove bisogna gestire una gran quantità di mansioni, tenere d’occhio i bisogni di tutti e controllare che ogni cosa proceda senza intoppi o imprevisti di grave entità.

Le offerte attualmente attive su GOG sono veramente tante, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa, in modo da poter trovare più in linea con le vostre necessità.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

