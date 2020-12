Tantissime Smart TV in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, giovedì 3 dicembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smart TV che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo dalla smart TV LG OLED TV AI ThinQ OLED65BX6LB da 65″, dispositivo completo di tecnologia OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori brillanti. Il televisore garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal nuovo processore α9 di terza generazione con Intelligenza Artificiale.

Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento

Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Solitamente la smart TV LG OLED TV AI ThinQ OLED65BX6LB viene proposta a 1.999€, ma oggi potrete farla vostra a soli 1.799,99€, risparmiando circa 200€.

Continuiamo con la Samsung QE65Q64TAUXZT da 65″, la quale offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K Samsung QE65Q64TAUXZT viene venduta a 1.199€, ma oggi potrete acquistarla a soli 929€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su smart TV

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon