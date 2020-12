Tanti videogiochi PS5 e PS4 in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a videogiochi PS4 e PS5.

Partiamo con Demon’s Souls per PS5, remake del titolo uscito originariamente per PS3 che i ragazzi di Bluepoint Games hanno ritoccato il materiale originale per ampliarlo e rielaborarlo nel pieno rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay ed al suo level design. Nella nostra recensione, nella quale abbiamo premiato il prodotto con un eccellente 8,8, abbiamo affermato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere e granitica opera in grado di sovvertire le sorti di un mercato che si stava piegando alla semplicità a tutti i costi, Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Solitamente Demon’s Souls viene proposto a 79,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 69,99€.

Continuiamo con Red Dead Redemption 2, prequel dell’originale Red Dead Redemption. In un open world proverbiale, il giocatore veste i panni del fuorilegge Arthur Morgan, uno dei più fidati della gang di Van Der Linde. Tra sparatorie, duelli, battute di caccia e partite a poker, l’utente può vivere a trecentosessanta gradi il mondo del Far West, compreso l’accampamento della gang a cui fare ritorno per riposare.

Piuttosto interessante anche Days Gone, acquistabile a soli 28,90€. Il protagonista è Deacon St. John, un motociclista scapestrato che viveva ai confini della legalità, un eroe tormentato che non si arrende mai e che evolverà nel corso della narrazione. Il mondo aperto di Days Gone è vivo, denso e credibile, ricco di missioni, storie e cura nei dettaglio. Si tratta di un prodotto forse ingiustamente sottovalutato, ma che merita decisamente la vostra attenzione.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi PS4 e PS5 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su videogiochi PS4 e PS5

