Tanti smartwatch e smart band in offerta su Amazon!

Gli smartwatch e le smart band sono diventati sempre di più nostri compagni nella vita di tutti i giorni: sono sempre di più, infatti, le persone che decidono di affiancare al loro smartphone anche un dispositivo wearable, che indossano per avere sempre a portata di mano non solo l’orario, come da tradizione, ma anche le notifiche, le telefonate, le e-mail e l’andamento delle loro attività sportive, tra le altre cose.

Se anche voi state pensando di compiere il grande passo, o se state valutando di cambiare il vostro dispositivo già in uso, vi segnaliamo che il rivenditore Amazon – del quale vi abbiamo indicato ampiamente le offerte di settembre – sta proponendo anche delle promozioni su smartwatch e smart band, che vi consentono di risparmiare sensibilmente sugli abituali costi di listino.

Se state cercando una soluzione di personalità proposta con uno sconto davvero corposa, ad esempio, vi segnaliamo quella estremamente elegante di Huawei, che con il suo Watch GT propone un orologio interamente bianco e dall’aspetto tradizionale. Dietro il suo quadrante perlato, però, si nasconde un display touch da 1,2″ AMOLED, con capacità di GPS e di tracking del battito cardiaco – compagno ideale dell’attività fisica. Oltretutto, lo smarthwatch è anche resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi non dovete avere paura di portarlo con voi anche nei percorsi più impervi.

È firmata Honor, invece, Band 5, la smart band sportiva unisex che ha tutte le funzioni di cui potreste necessitare per tenere d’occhio le vostre notifiche e contemporaneamente rimanere aggiornati sull’attività fisica. Questo bracciale intelligente è infatti in grado di contare i vostri passi, di monitorare il vostro sonno per cercare di migliorarlo e di monitorare perfino i livelli di ossigeno nel sangue. Il tutto, consentendovi sempre di avere telefonate, SMS ed e-mail a un tocco di distanza.

Di seguito, vi segnaliamo tutti gli sconti più imperdibili su smartwatch e smart band che potete trovare su Amazon.

Smartwatch e smart band in offerta su Amazon

Altre offerte Amazon