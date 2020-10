Tanti smartphone Xiaomi e Samsung a prezzi scontati tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate agli smartphone Xiaomi e Samsung.

Partiamo con lo smartphone Samsung Galaxy A71, dotato di uno splendido display Infinity-O da 6,7” dotato di tecnologia Super AMOLED Plus per una resa realistica dei colori. Il dispositivo ha un design elegante e con i bordi arrotondati, bello da vedere e tenere in mano. La sua finitura lucida lo rende estremamente comodo da impugnare, mentre la trama ritmica della scocca aggiunge un tocco di personalità a ciascuna delle sue colorazioni. Samsung Galaxy A71 è equipaggiato con quattro fotocamere: una fotocamera principale da 64MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, una fotocamera macro da 5MP e una fotocamera di Profondità da 5MP. In particolare, la fotocamera ultra-grandangolare, con il suo angolo di visione da 123°, cattura una porzione più ampia della scena e immortala panorami più sconfinati.

Solitamente Samsung Galaxy A71 viene proposto a 345€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 322,99€.

Continuiamo con Redmi Note 9 Pro, smartphone della casa cinese dotato da una quad camera flagship, con la fotocamera principale di 64MP, accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di Redmi Note 9 Pro, e le ottimizzazioni AI ti assicurano scatti perfetti in ogni momento. Redmi Note 9 Pro è equipaggiata con il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, che offre prestazioni migliorate rispetto a Snapdragon 712 in tutti i campi, da CPU, GPU ed AI. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, il dispositivo è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e con una ricarica ultra rapida da 30W.

Solitamente Xiaomi Redmi Note 9 Pro viene proposto a 324,99€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 239,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone Xiaomi e Samsung tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone Xiaomi e Samsung

Offerte ancora disponibili