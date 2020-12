Tanti smartphone, smart TV ed accessori gaming tra le offerte del Solo per il weekend Mediaworld

Tornano anche questo fine settimana, le migliori offerte proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per il weekend Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con lo smartphone SAMSUNG Galaxy A31 128GB, dispositivo dotato di un ampio display Infinity-U da 6,4″ Super AMOLED. Galaxy A31 accoglie una capiente batteria da 5.000 mAh in uno spessore di soli 8,6 mm, adattandosi perfettamente alla vostra mano grazie a linee geometriche dalla finitura lucida. Grazie alla fotocamera principale da 48 MP ad alta risoluzione scatta fotografie chiare e nitide. Inoltre, potrete utilizzare l’angolo di visione da 123° della fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP per immortalare una porzione più ampia di mondo, oppure scegliere l’avanzata fotocamera macro da 5 MP per primi piani ricchi di dettagli. SAMSUNG Galaxy A31 128GB è animato da un SoC Mediatek MìT 6768, accompagnato da 4GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Solitamente lo smartphone SAMSUNG Galaxy A31 128GB viene proposto a 319,90, ma oggi potrete averlo a soli 229,99€.

Continuiamo con la smart TV LED SAMSUNG UE50TU7090UXZT, equipaggiata con un bellissimo pannello da 50″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV LED SAMSUNG UE50TU7090UXZT viene proposta a 499€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 349€, risparmiando 150€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su notebook, smart TV e smartphone tra gli sconti di oggi del rivenditore Mediaworld.

Offerte Solo per il weekend Mediaworld