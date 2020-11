Tanti sconti su smartwatch, smart TV e sneaker tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartwatch, smart TV e sneaker.

Partiamo dalla Smart TV4K SAMSUNG QLED QE55Q60TAU, la quale offre il 100% di volume colore firmato Quantum Dot per regalare colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose. Come tutti i televisori UHD Samsung, è certificato per la qualità UHD 4K reale e offre un’esperienza visiva superiore grazie al sistema Quantum HDR, che analizza la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

Il dispositivo pensa anche ai giocatori e utilizza la tecnologia Real Game Enhancer per garantire il massimo della velocità e il pieno controllo per un’esperienza di gameplay fluida e realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync (VRR) sarà possibile ridurre l’input lag, con un tearing e uno stuttering minori, ottimizzando i frame video dei giochi scena per scena.

Solitamente la Smart TV 4K SAMSUNG QLED QE55Q60TAU viene venduta a 899,98€, ma oggi potrete acquistarla a soli 669,99€.

Continuiamo con il GOOGLE Nest Hub, che consente di ascoltare canzoni e guardare video da YouTube Music grazie all’altoparlante con audio cristallino. È possibile anche ascoltare Spotify e le vostre radio preferite, il tutto gratuitamente. GOOGLE Nest Hub rileva automaticamente la luce e il colore di ogni stanza e si adatta di conseguenza, in modo che le immagini siano in perfetta armonia con la vostra casa. Grazie ai controlli vocali è possibile chiedere a Google Assistant di controllare altri dispositivi domotici, chiedere le notizie o il meteo ed altro ancora.

Il nuovo GOOGLE Nest Hub solitamente viene venduto a 89,99€, ma oggi potrete acquistarla a 79,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartwatch, smart TV e sneaker tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

