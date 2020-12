Tanti prodotti Apple in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, giovedì 17 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con il MacBook Air 13″, notebook che presenta la nuova tastiera retroilluminata con tecnologia Magic Keyboard con tasti con meccanismo a forbice perfezionato ed escursione di 1 mm, abbandonando la tanto criticata, e problematica, Butterfly Keyboard. Inoltre, offre una maggiore velocità di calcolo grazie all’integrazione di CPU Intel Core i3 di decima generazione, mentre il resto della configurazione vede la presenza di 8GB di memoria RAM e 256GB di spazio di archiviazione su un veloce SSD. Il display Retina da 13,3” offre un elevata risoluzione con quattro milioni di pixel a disposizione che permettono di ottenere testi ultra nitidi, mentre la tecnologia TrueTone cambierà la temperatura del colore per adeguarsi all’attuale illuminazione del vostro ambiente per rendere la lettura sempre confortevole.

Per quanto riguarda la sicurezza, è presente un comodo sensore Touch ID, che vi consentirà di effettuare il login con la sola e veloce scansione della vostra impronta digitale, così come di effettuare acquisti con Apple Pay. Il reparto connettività vede la presenza di due porte Thunderbolt 3 che, grazie alla loro notevole larghezza di banda, pari a 40 Gb/s, consentono di collegare hub muniti di molteplici ingressi USB, uscite video, lettori di schede SD ed altro ancora, nonché caricare velocemente il dispositivo.

Solitamente il MacBook Air 13″ viene venduto a 1.279€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 1.129€.

Continuiamo con il bellissimo tablet Apple iPad 10.2″ in colorazione Space Gray. Equipaggiato con il potente processore A12 Bionic, il dispositivo offre anche un sensore di impronte digitali con supporto a TouchID ed Apple Pay ed è perfetto per la fruizione di contenuti multimediali, ma è un valido compagno anche per ciò che concerne la produttività, grazie al supporto alla Smart Keyboard ed Apple Pencil per prendere appunti o scrivere documenti. Inoltre, il dispositivo offre una fotocamera posteriore da 8MB ed una anteriore FaceTime HD da 1,2MP, perfetta per le videochiamate. La batteria integrata, oltre alle ottimizzazioni software di iPadOS, garantisce un’autonomia che può arrivare sino a dieci ore di utilizzo.

Solitamente Apple iPad 10.2″ viene venduto a 529€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 499.

