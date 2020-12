Tanti giochi Ubisoft in sconto tra le offerte di fine anno di Amazon!

Dopo una piccola pausa dovuta alle feste di Natale, su Amazon sono tornate le grandi promozioni dedicate alla fine dell’anno, dove migliaia di articoli presenti sul portale online a partire già da queste ore ricevono ottimi sconti che arrivano anche a superare il 70%, il tutto fino al 31 dicembre. Questa promozione diventa una vera ottima occasione se si pensa al fatto che possono esser recuperati molti articoli che precedentemente alle feste non erano disponibili oppure per acquistare le prodotti che non sono arrivati durante le feste di Natale.

Di sicuro oltre a tutte le offerte presenti su Amazon ci teniamo a riportarvi che il recente Immortals Fenyx Rising è già acquistabile a soli 39,99€, rispetto ai 71,16€ usuali di listino.

Questa avventura fantasy dalle tinte open world offre uno stile grafico pittorico davvero unico nel suo genere, immergendovi in un mondo di fantasia nel quale il giocatore potrà sfruttare le proprie abilità divine per sconfiggere alcune tra le più famose (e pericolose) creature mitologiche greche, salvando così gli déi dell’Olimpo in un viaggio eroico mai visto prima.

In Immortals Fenyx Rising vestiremo infatti i panni di Fenyx, un eroe dimenticato e impegnato in una missione per ridare il potere agli antichi dèi della Grecia, sottratto dalla creatura nota come Tifone. Sarete quindi chiamati a esplorare l’Isola dei Beati, dimostrando il nostro eroismo affrontando alcune creature mitologiche, tra cui Gorgoni, Arpie e gli immancabili (e pericolosissimi) Ciclopi. Grazie a una gran quantità di poteri speciali (ricevuti in dono dagli déi dell’Olimpo), Fenyx dovrà superare intricati dungeon, affrontando allo stesso tempo gesta eroiche degne di un dio.

Le offerte presenti in questi sconti di fine anno sono veramente tante e coinvolgono numerosi generi, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione sul portale, così da poter trovare quella più giusta per voi, entro il 31 dicembre.

