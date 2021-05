Tanti giochi Nintendo Switch con sconti sino al 33% tra le offerte del weekend Amazon

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti sui videogiochi per Nintendo Switch che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi Yoshi’s Crafted World, che potete portarvi a casa a soli 39,99€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino. Nel titolo, i giocatori si divertiranno ad esplorare un mondo coloratissimo, pieno di oggetti come scatole o bicchieri di plastica.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è era aggiudicato un ottimo 8,8, avevamo affermato che «il nuovo platform di casa Nintendo fa un forte utilizzo dell’ormai consolidata tradizione platform degli esperti sviluppatori di Good Feel, ma al contempo vanta un level design fresco ed originale che sfrutta al massimo la scelta stilistica di un mondo ispirato al cartoncino e al fai-da-te».

Se, invece, preferite l’idraulico italiano al simpatico Yoshi, non dovete lasciarvi sfuggire lo sconto su Super Mario Odyssey, che attualmente potete acquistare a soli 49,99€. Questa reinterpretazione in chiave moderna del più celebre dei platform vi consente di seguire Mario in viaggio lungo diversi mondi, caratterizzati da un level design eccellente e da atmosfere scanzonate che vi strapperanno più di un sorriso.

Inoltre, nella sua odissea Mario è affiancato da Cappy, un bizzarro compagno d’avventura che indossa come capello e che gli consente di assumere il controllo di alcune creature che incontrerà.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui videogiochi per Nintendo Switch tra gli sconti del weekend di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del weekend di Amazon sui videogiochi per Nintendo Switch

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon